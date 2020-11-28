ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Герои-крепильщики

28.11.2020 11:31 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Герои-крепильщики

1
  • 28.11.2020, 10:58
  • 1,845
Герои-крепильщики

А как вы помогаете Национальной забастовке?

«Сегодня мы хотим рассказать о том, что стачку укрепляют профессиональные крепильщики», — пишет в своем телеграм-канале Стачком ОАО «Беларуськалий».

«Именно так называется специальность двух наших героев. Встречаем аплодисментами!

Это шахтеры Белкалия: Дробышевский Александр и Будько Вадим.


В своих заявлениях парни, конечно же, упоминают и пакт ООН, и конституцию РБ.

Было бы хорошо, чтобы власти иногда заглядывали в эти документы…

А как вы укрепляете забастовку?»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А как вы помогаете Национальной забастовке?
 
Новости дня
Новости разные
 
У Гомлі зачынілася карчма «Будзьма», якая была візітоўкай гораду. Як улады душаць бізнес
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика