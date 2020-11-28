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Герои-крепильщики
Источник материала: Хартия'97
Герои-крепильщики
А как вы помогаете Национальной забастовке?
«Сегодня мы хотим рассказать о том, что стачку укрепляют профессиональные крепильщики», — пишет в своем
«Именно так называется специальность двух наших героев. Встречаем аплодисментами!
Это шахтеры Белкалия: Дробышевский Александр и Будько Вадим.
В своих заявлениях парни, конечно же, упоминают и пакт ООН, и конституцию РБ.
Было бы хорошо, чтобы власти иногда заглядывали в эти документы…
А как вы укрепляете забастовку?»
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А как вы помогаете Национальной забастовке?
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