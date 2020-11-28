|
Гомельские микрорайоны вышли на акцию протеста
Источник материала: Хартия'97
Гомельские микрорайоны вышли на акцию протеста
Волотова и Мельников луг показали, кому принадлежит страна.
Районы Волотова и Мельников луг провели в Гомеле акцию протеста и показали, что страна принадлежит сторонникам перемен.
Фото опубликовал телеграм-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Волотова и Мельников луг показали, кому принадлежит страна.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)