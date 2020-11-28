Романчук против экономических санкций ЕС/США: «Мы с Лукашенко в одной лодке»

Источник материала: Салiдарнасць

Пять выводов о том, к чему приведут санкции и почему они сработают не в ту сторону.





Известный экономист считает, что жесткий экономический прессинг еще больше ускорит процессы поглощения Россией Беларуси.

«Среди противников диктатуры Лукашенко, жесткого режима бесправия в рамках модели Совок/Госплан в очередной раз активизируется спор в отношении введения против Беларуси экономических санкций, — отмечает Ярослав Романчук. — Первая точка зрения – за жесткие, максимально широкие экономические санкции в отношении белорусского режима. Приверженцы такой точки зрения считают, что нужно:

1) запретить белорусским компаниям, работающим на режим и непосредственно на Лукашенко, экспортно-импортные операции;

2) заблокировать за рубежом активы, счета Лукашенко, представителей его ближнего крута, дисижнмейкеров на топе вертикали власти;

3) отключить Беларусь от SWIFT-а, системы международных расчетов;

4) заморозить все отношения с международными финансовыми организациями (МВФ, Всемирный банк, ЕБРР, МВК, ЕИБ и т.д.);

5) запретить стратегический импорт в Беларуси (высокие технологии).

Предположение о том, что это не санкции против Беларуси и белорусов, а лично против Лукашенко и его Семьи в широком смысле слова не реализуемо.

Первое. Как законодательно точно определить понятие «коммерческие структуры, работающие на Лукашенко и его режим»? Это секторальный подход, т. е., условно все те, кто работают в сфере удобрений, нефтехимии, металлургии, продовольствия, машиностроения и т.д. – все они работают лично на Лукашенко и его Семью/руководство ЗАО «Беларусь».

Такой подход не точен, ошибочен и порочен, потому что он размывает разницу между двумя категориями коммерческих организаций:

1) государственные и частные фирмы, которые действуют в конкретном сегменте рынка, получают все необходимые документы (лицензии, разрешения, сертификаты), платят налоги в общем порядке, не имеют льгот, преференций, привилегий, не участвуют в госпрограммах.

2) коммерческие структуры, учредителями которых является Администрация президента, Управление делами президента, а также коммерческие структуры, которые в определенном законодательно установленном или секретном режиме получают статус монополии/олигополии и контролируют определенные сегменты рынка, на котором нет конкуренции.

В Беларуси практически нет сколь-нибудь значимых коммерческих организаций государственной и частной формы собственности, которые бы не получали определенных законом разрешительных документов для входа и работы на рынке. Они все работают на режим? В логике сторонников санкций – да. Потому что каждая бумажка, каждый контакт с Государством – это теоретически инструмент принуждения к работе «на режим», платят налоги, получают валютную выручку и т.д.

Принятие принципа такой коллективной секторальной вины является формой наказания невинных (ведь нет неких решений судебных органов ни в Беларуси, ни за ее пределами). По-народному это означает с грязной водой ребенка выплеснуть. Принятие такого рода решений сопряжено с выбором жертв на основе субъективных суждений, неполной информации, спекуляций и вкусовщины. Зачастую в белорусском ЗАО «Беларусь» и Схематозе в тени остаются настоящие решалы и бенефициары. В Беларуси они часто формально ассоциируются с общественными организациями, совсем не с бизнесами. В качестве жертвенных «животных» на заклание санкциям могут быть выставлены некие ритуальные жертвы.

На этапе разговора про санкции проходит переформатирование активов, ресурсов и обязательств. Структуры уже сегодня принимают меры по нейтрализации возможных санкций. Их секторальное введение под лозунгом «против режима» имеет одного потирающего руки бенефициара – Кремль и его коммерческие структуры.

Введение санкций против де-юре белорусского бизнеса приведет к резкому росту спроса на решение проблем доступа на внешние рынки через российских партнеров. В ситуации острой нехватки оборотного капитала, без доступа на внешние рынки через Беларусь для белорусского директората и номенклатурно-силовых «крыш» останется единственный выход для сохранения своих источников дохода – в Россию. Разве не этого ждет Кремль? Разве не это желанный плод для российских олигархов, которые будут рады встроить в свои схемы «бедных» беларусов, чтобы потом полностью установить контроль над белоруской экономикой.

А затем последует инкорпорация сначала экономических институтов, а потом и политических станет лишь делом техники. Риторика следующая: «Раз Запад объявил нам, братским славянским народам войну, значит, мы должны быть вместе. Раз белорусские производители работают через российские компании, а также их зарубежные филиалы, офшоры, то зачем нам два налоговых, таможенных кодекса? Зачем разные торговые, регуляторные, денежные, финансовые режимы? Сольем их воедино». Вот так экономические санкции Запада, которые формально направлены на ликвидацию режима Лукашенко, резко активизируют процессы разрушения экономической и политической независимости Республики Беларусь.

Отключение Беларуси от SWIFT-а (общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей еще больше ускорит процессы поглощения Россией Беларуси. Россия вместо SWIFT-а наверняка предложит свою систему передачи финансовых сообщений (СПФС).

Так будет построен новый железный занавес. Беларусь окажется по одну сторону с Россией, а ЕС и США – по другую. В этом укладе белорусские и российские бизнесмены и решалы наверняка будут пользоваться своими связями в Китае, арабских странах, офшорах. У России есть десятки тысячи агентов влияния в развитых странах. Они искусно будут пользоваться дырами в законодательстве, чтобы за определенную плату обходить финансовые, торговые и регуляторные запреты и барьеры.

А сколько будет креатива в определении понятия «гуманитарная помощь», ведь она не должна попасть под санкции. Особенно будут стараться нынешние коммерческие партнеры белорусского режима из Австрии, Кипра, Испании, Сербии и Германии. Наконец, далеко не факт, что предложения/решения США поддержит ЕС. Разногласия по белорусскому вопросы между США и ЕС опять же на руку России, которая давно пьет шампанское за развал трансатлантических связей.

Критически важный вопрос в оценке способности санкций привести к декларируемому результату – падет ли режим Лукашенко от этих санкций? Логика сторонников санкций такова. Банкротство предприятий, безработица, безденежье социалки – все это приведет к всплеску протеста. На улицы выйдут миллионы белорусов из-за того, что именно Лукашенко привел к такому коллапсу экономики и гуманитарной катастрофе. Под давление новой волны мирных массовых протестов Лукашенко, наконец, уйдет в отставку. И вот она свобода и демократия через новые выборы президента и парламента.

Есть веские аргументы, которые ставят под сомнение реалистичность такого сценария. Во-первых, Лукашенко + ОМОН (как символ всех силовиков) радикализируются против внешнего врага (ЕС + США), который объявил Беларуси войну. Их поддержат не только дипломаты и идеологи, но и силовики России. Начнет действовать принцип осажденной крепости. Мол, мы вместе против внешней агрессии.

Белорусская и российская пропаганда всю свою мощь направит на то, чтобы сформировать у белорусов мнение о том, кто виноват в резком падении уровня и качества жизни, росте цен, девальвации и безработице. Благодетелем же будут Кремль и российские структуры, которые в трудный момент подставили интеграционное плечо белорусскому брату. Сопротивление режиму в такой ситуации будет приравнено к предательству с вытекающими отсюда последствиями.

Обход санкций – это дополнительные транзакционные, финансовые издержки. Не все сумеют их обойти. Поскольку свято место пусто не бывает (Беларусь не производит уникальные товары, которым бы не было замены на региональном и мировом рынках), то экономические санкции в отношении Беларуси – это подарок для конкурентов белорусских производителей. Они наверняка воспользуются этим шансом для вытеснения белорусов из их рынков. Совокупные издержки и убытки увеличиваются за счет того, что белорусские инвестиционные проекты, рассчитанные на товарную экспансию на новые рынки или новые ниши рынков, будут провалены. Это означает рост токсичных активов, проблемных долгов как на уровне предприятий, так и у банков. Кто будет кредитором и финансистом последней надежды? Правильно, Центральный банк России, российское правительство и банки. Они «по рыночной цене» предложат спасти белорусские коммерческие организации. О том, какая это будет цена, можно легко догадаться. Булочка в буфете сегодня стоит дороже. Перед нами – типичная монопсония или рынок одного покупателя.

Опять же при помощи информационных потоков легко будет представить действия российских властей и бизнеса, как дружескую помощь партнера в совместной борьбе против агрессии Запада. О том, как российский бизнес будет разделываться с белорусскими государственными заводами, мы уже знаем по тому, как они это делают у себя в стране. Но поезд уже уйдет.

Санкции рано или поздно отменят. Лукашенко, если он еще останется на новом витке белорусско-российской интеграции, как противодействие санкциям, валютным, торговым, технологическим воинам, будет лишен опции «выход из интеграции». Его хотелки и капризы будет сдерживать не только 31 глава соглашения о Союзном государстве, но и всеохватывающая бюрократия, номенклатурно-силовые начальники. К тому времени они будут работать на того, кто им платит, как в России. Народ как был бесправным под Лукашенко, останется таким же под новой властью. Кто сомневается – посмотрите на положение дел с правами и свободами человека в России.

Есть еще фактор оргпреступных группировок, всевозможных «серых» схематозников. Они сегодня вольготно себя чувствуют не только на постсоветском пространстве, но даже в странах Евросоюза. На протяжении почти 20 лет именно эти структуры обеспечивали не только белорусско-российский междусобойчик, но также товарные потоки с Евросоюзом. Туда – табачные изделия, энергетические товары, наркотики, оттуда – все, что угодно, особенно т. н. санкционные товары. Такого рода схемы «крышуются» чинами с большими звездами. Для них санкции в отношении Беларуси – это новые возможности, а вот рисков со стороны правоохранителей Беларуси будет гораздо меньше, потому что правовая система, таможня, финансы и товарный контроль будет работать по российской матрице.

Евросоюз – это не Дания или Швеция. Это много разных стран, в которых скрываются самые разные интересы. Они далеки от ценностей демократии и свободы. Им плевать на гуманитарную катастрофу в Беларуси, жесткий авторитаризм России. Они за real politik, который де-факто разрушает любой европейский консенсус, делает его дырявым.

Вот такой небольшой анализ выгод и убытков введения экономический санкций США + ЕС в отношении Беларуси.

Вывод 1. Главным выгодополучателем станут Кремль + российский бизнес.

Вывод 2. Резко увеличится экзистенциальная угроза существования проекта «Республика Беларусь»

Вывод 3. Лукашенко под давлением глубокого экономического кризиса может уйти, но это будет сценарий Кремля. Его место займет тот, в управлении страной будут те, кто «сольет» с потрохами белорусскую экономику и суверенитет в тот объеме, в каком решат в Москве.

Вывод 4. На этапе ухудшения состояния экономики, бюджета и социалки, под давлением силовиков Беларуси ускорится отток человеческого, предпринимательского капитала. Страну будут покидать профессионалы из самых разных сфер жизни. Это ослабит ресурс белорусского общества, бизнеса и власти к проведению независимой политики в условиях резко возросшей доминации Кремля.

Вывод 5. Беларусь ждет расширение «серой» экономики, схематоза и включения не в глобальные цепочки стоимости на основе технологий IV промышленной революции, а в коррупционные цепочки ОПГ и их силовых «крыш».

Таргетировать экономических санкций ЕС/США против Беларуси лично против Лукашенко, а не против белорусов, наших производителей, невозможно. Ведь это он захватил наш корабль. Мы с ним в одной лодке. Ее зовут Республика Беларусь. Топить ее, чтобы убрать Лукашенко в условиях, когда народ его почти дожал – глубокая историческая ошибка».