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Парень отказался от советов девушки, которая склоняла его невесту к измене. И подруга невесты обиделась

28.11.2020 11:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Девушка убеждала жениха, что его невесте следует провести некоторое время с другим молодым человеком. А когда парень вежливо попросил её пойти куда-нибудь подальше, она обиделась.

Пользователь Reddit под ником thatonebookner рассказал о необычном случае, который недавно с ним произошёл. Автор истории встречается с девушкой, у них серьёзные отношения, и пара собирается пожениться.

У девушки thatonebookner есть подруга. Она часто обсуждает с невестой её симпатичного коллегу, а с недавних пор начала настаивать, чтобы девушка автора публикации провела с этим парнем ночь. Невеста thatonebookner отказалась и рассказала об этом своему молодому человеку.

Тогда подруга обратилась прямо к автору истории и посоветовала ему не ограничивать свою девушку, ведь открытые отношения намного лучше. Первое время thatonebookner отшучивался, но девушка продолжала настаивать. В какой-то момент парень не выдержал.

«Можешь отвалить? Я даже не знаю, как тебя зовут, леди. Твоё мнение меня не волнует», – заявил thatonebookner.

Девушка нажаловалась невесте парня. И она попросила своего жениха быть с подругой помягче. Молодой человек знает, что его невеста очень бережно относится к своим друзьям, поэтому решил в этот раз не идти на конфликт. Однако в ближайшее время thatonebookner собирается убедить невесту, что эта девушка не является для неё хорошей подругой.

Ранее мы рассказывали про другую женщину, которая хотела казаться замечательной подругой. И эта история лишний раз напоминает, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке (здесь подробности).

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Девушка убеждала жениха, что его невесте следует провести некоторое время с другим молодым человеком. А когда парень вежливо попросил её пойти куда-нибудь...
 
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