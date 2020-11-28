Стал известен автор провластного письма спортсменов

Источник материала: Tut.by

Главный редактор «Спортивной панорамы» Владимир Пехтерев является автором провластного письма спортсменов, сообщает Tribuna.com.



Победительница Игр в Сиднее-2000 в толкании ядра Янина Провалинская-Корольчик подписывает письмо. Фото: НОК

По их данным, «письмо было написано более месяца назад и все это время проходило согласование в Минспорта и НОКе, и лишь сейчас было принято решение его опубликовать».

Также Tribuna.com сообщает, что Пехтерев и министр спорта и туризма Сергей Ковальчук являются давними друзьями.

Напомним, что письмо провластных спортсменов появилось в Сети несколько дней назад ( вот его текст ). В первый день его подписало несколько олимпийских чемпионов .