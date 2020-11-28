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Стал известен автор провластного письма спортсменов
Источник материала: Tut.by
Главный редактор «Спортивной панорамы» Владимир Пехтерев является автором провластного письма спортсменов,
По их данным, «письмо было написано более месяца назад и все это время проходило согласование в Минспорта и НОКе, и лишь сейчас было принято решение его опубликовать».
Также Tribuna.com сообщает, что Пехтерев и министр спорта и туризма Сергей Ковальчук являются давними друзьями.
Напомним, что письмо провластных спортсменов появилось в Сети несколько дней назад (
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Это передает корреспондент Tribuna.com.
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