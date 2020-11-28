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Audi показала «подзаряженный» купеобразный кроссовер SQ5 Sportback

28.11.2020 11:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Модификация Sportback с купеобразным кузовом в гамме кроссовера Audi Q5 появилась в сентябре этого года, а теперь немцы рассекретили «разогретый» вариант SQ5 Sportback TDI для европейского рынка.


Как и недавно представленный обновленный стандартный SQ5, версия SQ5 Sportback оснащается модернизированным трехлитровым турбодизелем V6 TDI, который отвечает экологическим нормам Euro 6d. Мотор, напомним, получил изготовленные из кованой стали поршни (вместо алюминиевых), облегченное колесо турбокомпрессора, новые форсунки и жидкостный интеркулер.


Дизель сохранил электрический наддув и мягкогибридную систему с 48-вольтовым стартер-генератором. Отдача «шестерки» — 341 л.с. и 700 Нм крутящего момента, работает она в комбинации с 8-ступенчатым «автоматом» и постоянным полным приводом. Как и исходный SQ5, до 100 км/ч Sportback разгоняется за паспортные 5,1 секунды, максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.


На рынок SQ5 Sportback, который также будет производиться на мексиканском заводе в Сан-Хосе-Чьяпа, выйдет в первой половине 2021 года. В Германии стартовая стоимость составит 72 050 евро.

 
 
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Модификация Sportback с купеобразным кузовом в гамме кроссовера Audi Q5 дебютировала в сентябре этого года, а теперь немцы рассекретили «разогретый» вариант SQ5 Sportback TDI...
 
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