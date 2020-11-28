Audi показала «подзаряженный» купеобразный кроссовер SQ5 Sportback

Источник материала: Tut.by

Модификация Sportback с купеобразным кузовом в гамме кроссовера Audi Q5 появилась в сентябре этого года, а теперь немцы рассекретили «разогретый» вариант SQ5 Sportback TDI для европейского рынка.





Как и недавно представленный обновленный стандартный SQ5 , версия SQ5 Sportback оснащается модернизированным трехлитровым турбодизелем V6 TDI, который отвечает экологическим нормам Euro 6d. Мотор, напомним, получил изготовленные из кованой стали поршни (вместо алюминиевых), облегченное колесо турбокомпрессора, новые форсунки и жидкостный интеркулер.





Дизель сохранил электрический наддув и мягкогибридную систему с 48-вольтовым стартер-генератором. Отдача «шестерки» — 341 л.с. и 700 Нм крутящего момента, работает она в комбинации с 8-ступенчатым «автоматом» и постоянным полным приводом. Как и исходный SQ5, до 100 км/ч Sportback разгоняется за паспортные 5,1 секунды, максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.





На рынок SQ5 Sportback, который также будет производиться на мексиканском заводе в Сан-Хосе-Чьяпа, выйдет в первой половине 2021 года. В Германии стартовая стоимость составит 72 050 евро.