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Audi показала «подзаряженный» купеобразный кроссовер SQ5 Sportback
Источник материала: Tut.by
Модификация
Как и недавно представленный обновленный стандартный
Дизель сохранил электрический наддув и мягкогибридную систему с 48-вольтовым стартер-генератором. Отдача «шестерки» — 341 л.с. и 700 Нм крутящего момента, работает она в комбинации с 8-ступенчатым «автоматом» и постоянным полным приводом. Как и исходный SQ5, до 100 км/ч Sportback разгоняется за паспортные 5,1 секунды, максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.
На рынок SQ5 Sportback, который также будет производиться на мексиканском заводе в Сан-Хосе-Чьяпа, выйдет в первой половине 2021 года. В Германии стартовая стоимость составит 72 050 евро.
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