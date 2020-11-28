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Срок действия каких документов продлили в Беларуси
Источник материала: Партизан
Издан указ № 442 "О продлении срока действия документов", сообщили в министерстве юстиции.
"Выданные физическим и юридическим лицам документы, срок действия которых истек либо истекает в период с 10 ноября 2020 года по 10 мая 2021 года, будут действительны еще шесть месяцев", - уточнили в министерстве.
Предполагается, что среди таких документов будут значиться:
справка о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий;
справка о занимаемом жилом помещении и составе семьи;
справка о месте жительства и составе семьи;
копия лицевого счета;
решение о назначении пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет;
заключение ВКК, МРЭК;
справка о состоянии здоровья;
акт обязательного периодического медицинского осмотра;
разрешительная документация на строительство одноквартирного, блокированного жилого дома;
паспорт гражданина Республики Беларусь;
вид на жительство в Республике Беларусь;
документы о приглашении иностранных граждан и лиц без гражданства;
разрешение на право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь иностранному гражданину;
водительское удостоверение;
разрешение на приобретение гражданского оружия.
Предполагается также продление срока действия выдаваемого субъектам хозяйствования заключения государственной экспертизы по градостроительному, архитектурному проекту, разрешения на размещение средства наружной рекламы, приобретение и хранение оружия, сертификатов продукции (товаров, услуг), ряда иной разрешительной документации, в том числе на ввоз и вывоз определенных товаров.
"Из указа №442 следует, что у граждан и юридических лиц отсутствует обязанность обращаться в уполномоченный орган за выдачей новых документов и решений, если срок их действия истек либо истекает в период с 10 ноября 2020 г. по 10 мая 2021 г.", - уточнили в ведомстве.
Так, к примеру, если у гражданина срок действия справки о состоянии здоровья истек 10 ноября этого года, то она будет действительна еще до 10 мая следующего года,
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Издан указ № 442 "О продлении срока действия документов", сообщили в министерстве юстиции.
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