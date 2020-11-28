Эксперты: Цена на российскую нефть вырастет, и Беларусь не будет сильно этому сопротивляться

Источник материала: Салiдарнасць

Удастся ли Беларуси получить скидку на российскую нефть в 2021 году? Эксперты уверены, что нет.

Россия и Беларусь ведут переговоры об условиях поставок нефти на 2021 год. Недавние разногласия Москвы и Минска по этому поводу вызывают вопрос: как же теперь будет решаться данная проблема?

18 ноября заместители председателя правительства России Александр Новак и Алексей Оверчук провели переговоры с вице-премьером Беларуси Юрием Назаровым. Однако никакой конкретики, кроме общих фраз, о том, что условия поставок будут «выгодны как для российской, так и для белорусской стороны», не озвучено.

Летом концерн «Белнефтехим» обращался к нефтяным компаниям РФ с предложением изменить формулу цены на поставки нефти, запросив дополнительное снижение цены на российскую нефть, но продавцы не заинтересовались предложением, сообщили источники агентства Рейтер.

Если формула останется прежней, то в условиях проходящего налогового маневра цена российской нефти для Беларуси в 2021 году вырастет, пишет TUT.BY . Это подтвердила зампред «Белнефтехима» Светлана Гурина. По ее словам, в следующем году стоимость российской нефти для Беларуси будет уже составлять 88−90% от мировой. Сейчас — 85%.

Участники белорусского нефтяного рынка сходятся во мнении, что Москва не отступит от своих позиций, а Минск не будет сильно этому возражать.

— Россия будет последовательно придерживаться схемы, которая действует и сейчас. В отличие от начала 2020 года Беларусь не будет сильно этому сопротивляться. Поэтому подпишут контракты на существующих условиях, — считают собеседники.

Аналитик агентства Fitch Дмитрий Маринченко отметил, что вопрос поставки углеводородов из России в Беларусь будет неизбежно увязан с политикой.

— Возможность выторговать лучшие условия — исключительно вопрос политической воли Москвы, — считает он.

Будет ли проявлена эта воля — большое сомнение.