В Польше накрыли подпольную табачную фабрику, в числе прочих задержаны пятеро белорусов

Польская полиция ликвидировала нелегальную табачную фабрику, которая могла выпускать не менее 10 млн сигарет в месяц. Задержаны семеро человек – двое поляков и пятеро граждан Беларуси.













Как сообщает belmir.by со ссылкой на пресс-службу полиции Польши, над этим делом уже долгое время работали сотрудники управлений в Гданьске и Лодзи. Собранная информация привела в Лодзинское воеводство, где на территории арендуемой частной собственности находилась фабрика.

Задержаны семеро человек. Обнаружены и изъяты профессиональная технологическая линия стоимостью около 1 млн злотых, более 1,8 млн штук сигарет, резаный табак и необходимые для производства табачных изделий компоненты.

По мнению следователей, на фабрике к моменту ее ликвидации могло быть изготовлено несколько десятков миллионов штук сигарет. Изъятые сигареты и резаный табак нанесли бы казне ущерб в размере более 2 млн злотых.

Задержанным мужчинам в возрасте от 32 до 60 лет предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе и производстве и сбыте подакцизных товаров. Они взяты под стражу сроком на три месяца.

Расследование по делу продолжается, не исключены дальнейшие задержания.

Фото: полиция Польши.