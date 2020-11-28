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В Польше накрыли подпольную табачную фабрику, в числе прочих задержаны пятеро белорусов
Источник материала: Навiны
Польская полиция ликвидировала нелегальную табачную фабрику, которая могла выпускать не менее 10 млн сигарет в месяц. Задержаны семеро человек – двое поляков и пятеро граждан Беларуси.
Как сообщает
Задержаны семеро человек. Обнаружены и изъяты профессиональная технологическая линия стоимостью около 1 млн злотых, более 1,8 млн штук сигарет, резаный табак и необходимые для производства табачных изделий компоненты.
По мнению следователей, на фабрике к моменту ее ликвидации могло быть изготовлено несколько десятков миллионов штук сигарет. Изъятые сигареты и резаный табак нанесли бы казне ущерб в размере более 2 млн злотых.
Задержанным мужчинам в возрасте от 32 до 60 лет предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе и производстве и сбыте подакцизных товаров. Они взяты под стражу сроком на три месяца.
Расследование по делу продолжается, не исключены дальнейшие задержания.
Фото: полиция Польши.
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Польская полиция ликвидировала нелегальную табачную фабрику, которая могла выпускать не менее 10 млн сигарет в месяц. Задержаны семеро человек – двое поляков и...
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