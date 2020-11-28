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«Николаич, нас счас расстреляют». Паника силовиков на видео с буса

28.11.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Опубликовано новое видео, снятое внутри машины силовиков.

Группа @By_pol опубликовала еще один ролик, смонтированный из видео с камер силовиков. Записаны они были во время Партизанского марша, который прошел в Минске 18 октября.

На нем видно, как паниковали силовики внутри машины. Первый отрывок снят в бусе с силовиками. Они подъезжают к хвосту колонны и в этот момент люди разворачиваются и идут им навстречу.

— Поехали, разворачиваемся, уходим. Парни, уходим, крайние машины — уходим, — слышно за кадром… Гранаты готовим, гранаты, гранаты… Парни, камни, камни (слышно, что в бус что-то кидают).

Вновь приоткрывается дверь и силовик направляет оружие на демонстрантов.

— Не в человека, — говорит кто-то за кадром.

Потом звучит команда: «Парни, снимаемся все» и тут же комментарий «поехали на…, б…».

— Николаич, нас счас расстреляют… Партизанский, 77, иди мне на помощь. Иди мне на помощь, Партизанский, 77.

В ответ по рации звучит: «Отбой, не надо, с толпой не соприкасаемся, разворачивайся».

Это уже второй ролик, который выкладывает By_Pol. Первый был смонтирован из записей с нательных камер силовиков, сделанных этой осенью в автозаке, во время разгона толпы протестующих возле Центрального РУВД Минска и задержаний на проспекте Независимости.

 
Теги: Минск
 
 
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Опубликовано новое видео, снятое внутри машины силовиков.
 
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