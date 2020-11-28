|
«Николаич, нас счас расстреляют». Паника силовиков на видео с буса
28.11.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Опубликовано новое видео, снятое внутри машины силовиков.
Группа @By_pol опубликовала еще один ролик, смонтированный из видео с камер силовиков. Записаны они были во время Партизанского марша, который прошел в Минске 18 октября.
На нем видно, как паниковали силовики внутри машины. Первый отрывок снят в бусе с силовиками. Они подъезжают к хвосту колонны и в этот момент люди разворачиваются и идут им навстречу.
— Поехали, разворачиваемся, уходим. Парни, уходим, крайние машины — уходим, — слышно за кадром… Гранаты готовим, гранаты, гранаты… Парни, камни, камни (слышно, что в бус что-то кидают).
Вновь приоткрывается дверь и силовик направляет оружие на демонстрантов.
— Не в человека, — говорит кто-то за кадром.
Потом звучит команда: «Парни, снимаемся все» и тут же комментарий «поехали на…, б…».
— Николаич, нас счас расстреляют… Партизанский, 77, иди мне на помощь. Иди мне на помощь, Партизанский, 77.
В ответ по рации звучит: «Отбой, не надо, с толпой не соприкасаемся, разворачивайся».
Это уже второй ролик, который выкладывает By_Pol. Первый был смонтирован из
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Опубликовано новое видео, снятое внутри машины силовиков.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)