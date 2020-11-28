У восьми работников пищеблока был стафилококк. СК назвал причину отравления в 61-й школе Минска

Источник материала: Onliner

Министерство здравоохранения объявило о результатах эпидрасследования, которое проводилось после происшествия в 61-й школе Минска. Там 20 ноября детям стало плохо после завтрака, 18 человек оказались в больнице. Все перед этим ели так называемую «шаурму». СК сделал некоторые важные уточнения.

Минздрав информирует: лабораторные исследования показали, что пищевое отравление учащихся связано с употреблением блюда чикен-ролл «Маленький цезарь». Возбудитель — стафилококк. Расследование ситуации продолжается, но в ведомстве предполагают, что источником инфекции, вероятно, явился персонал пищеблока, участвовавший в приготовлении блюда.

По информации Минздрава, имело место «нарушение внутреннего производственного контроля и требований санитарно-эпидемиологического законодательства на пищеблоке, вероятное нарушение требований к использованию средств индивидуальной защиты рук и органов дыхания персоналом пищеблока».

Сразу после происшествия, 20 ноября, санслужба выдала требование о приостановке производства. С 23 ноября, после устранения нарушений, работа возобновилась. Еду уготовит новая бригада. На школьном пищеблоке и в столовой организовано ежедневное дежурство специалистов санслужбы.

Кроме того, в течение недели шли проверки в других столичных учреждениях образования, отбирали пробы (они еще исследуются). Сообщается, что в основном выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в части контроля, санитарно-технического состояния, дезинфекционного режима, материально-технического оснащения.

Следственный комитет, который расследует уголовное дело по факту произошедшего, уточняет: у четырех госпитализированных школьников обнаружен стафилококк. Он же подтвердился у восьми работников, шесть из которых в тот день готовили «чикен роллы». В то же время возбудитель отсутствовал на сырье, из которого был изготовлен продукт.

Допрошены работники комбината школьного питания и руководство школы.

Все дети уже выписаны из больницы.