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«Гранаты, готовность». Появилось новое видео протестов, снятое из машины силовиков (видео)

28.11.2020 12:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Объединение силовиков Беларуси By_Pol опубликовало новую познавательную запись, снятую на этот раз из «характерного буса». Здесь нет задержаний, зато можно видеть, что происходит в машинах силовиков, когда к ним приближается толпа. Видны действия людей в черном, слышны просьбы о помощи. Судя по подписи к видео и дате на части записи, события разворачиваются в Минске 18 октября.

Транспорт, в котором находятся вооруженные люди, уезжает от протестующих. Слышна стрельба. В какой-то момент в кадре появляется ствол гладкоствольной «Сайги-12» (из такой можно стрелять резиновыми пулями и дробью). Звучит возглас «Не в человека, не в человека», потом фраза «Сейчас я по нему...», крик «Помогай мне!..», другие переговоры.

Когда масса людей приближается, слышна команда по радио: «Развернись пока, отбой. С толпой не соприкасаемся».

В предыдущей серии

Появилось видео изнутри автозака, вероятно снятое силовиками

 
Теги: Минск
 
 
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Объединение силовиков Беларуси By_Pol опубликовало новую познавательную запись, снятую на этот раз из «характерного буса». Здесь нет задержаний, зато можно видеть,...
 
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