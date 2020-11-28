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Женщина оставила в парке записку и стала знаменитостью. Теперь другие хотят последовать её примеру

28.11.2020 12:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Женщина захотела порадовать какого-нибудь случайного человека. Она оставила в парке конверт с запиской и 5 фунтами (6,5 доллара).

Как сообщает Metro, 36-летняя Виктория Джексон из британского города Лидс захотела сделать что-нибудь хорошее. Поэтому 26 ноября она написала записку, вложила её в конверт, положила туда же банкноту и отправилась в парк.

Женщина оставила в парке записку и стала знаменитостью. Теперь другие хотят последовать её примеруФото: Metro / Victoria Jackson 

Подождав, когда поблизости никого не будет, женщина приклеила конверт к скамейке и быстро ушла. На конверте было написано: «Если вы нашли это, откройте, пожалуйста. Это для вас», чтобы нашедший послание не подумал, будто это письмо для кого-то конкретного.

И счастливчиком оказался 90-летний мужчина. Он прочитал записку, в которой говорилось, что сейчас весьма непростые времена, но есть и счастливые моменты – нужно лишь их заметить. Послание так порадовало пенсионера, что он решил сам оставить какой-нибудь подарок в парке для случайного прохожего.

Женщина оставила в парке записку и стала знаменитостью. Теперь другие хотят последовать её примеру
Фото: Metro / Victoria Jackson 

Узнав о поступке Виктории, другие люди начали писать ей в соцсети и рассказывать, что она вдохновила их своим примером. Один из собеседников сообщил Джексон, что оставил на обочине книгу с 10 фунтами (примерно 13 долларов) внутри.  

Кстати, ранее мы рассказывали о людях, которые поделились своими радостными событиями. Вот девять причин, почему 2020-ый год был не так уж плох (здесь подробнее).

Люди в материале: Виктория Джексон, Victoria Jackson

 
 
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Женщина захотела порадовать какого-нибудь случайного человека. Она оставила в парке конверт с запиской и 5 фунтами (6,5 доллара). Как сообщает Metro, 36-летняя Виктория...
 
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