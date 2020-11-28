Женщина оставила в парке записку и стала знаменитостью. Теперь другие хотят последовать её примеру

Источник материала: СТВ

Женщина захотела порадовать какого-нибудь случайного человека. Она оставила в парке конверт с запиской и 5 фунтами (6,5 доллара).

Как сообщает Metro, 36-летняя Виктория Джексон из британского города Лидс захотела сделать что-нибудь хорошее. Поэтому 26 ноября она написала записку, вложила её в конверт, положила туда же банкноту и отправилась в парк.

Фото: Metro / Victoria Jackson

Подождав, когда поблизости никого не будет, женщина приклеила конверт к скамейке и быстро ушла. На конверте было написано: «Если вы нашли это, откройте, пожалуйста. Это для вас», чтобы нашедший послание не подумал, будто это письмо для кого-то конкретного.

И счастливчиком оказался 90-летний мужчина. Он прочитал записку, в которой говорилось, что сейчас весьма непростые времена, но есть и счастливые моменты – нужно лишь их заметить. Послание так порадовало пенсионера, что он решил сам оставить какой-нибудь подарок в парке для случайного прохожего.



Фото: Metro / Victoria Jackson

Узнав о поступке Виктории, другие люди начали писать ей в соцсети и рассказывать, что она вдохновила их своим примером. Один из собеседников сообщил Джексон, что оставил на обочине книгу с 10 фунтами (примерно 13 долларов) внутри.