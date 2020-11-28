Источник материала: UDF



Валерий Соловей

«Лукашенко покинет свой пост в Беларуси до осени 2021 года. Но он хочет объявить досрочные выборы на своих условиях. Он поэтому и пытается сломить общественное сопротивление, чтобы объявить условия транзита, свои условия транзита», — сказал российский профессор.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Придется потерпеть: назван новый срок ухода Лукашенко Эксперт заявил, что пост главы государства Лукашенко покинет до осени 2021 года.

По словам, «у Лукашенко не будет преемника», но «все-таки он будет определять список потенциальных кандидатов».