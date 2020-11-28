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Придется потерпеть: назван новый срок ухода Лукашенко
Источник материала: UDF
Валерий Соловей
«Лукашенко покинет свой пост в Беларуси до осени 2021 года. Но он хочет объявить досрочные выборы на своих условиях. Он поэтому и пытается сломить общественное сопротивление, чтобы объявить условия транзита, свои условия транзита», — сказал российский профессор.
По словам Валерия Соловья, «у Лукашенко не будет преемника», но «все-таки он будет определять список потенциальных кандидатов».
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Эксперт заявил, что пост главы государства Лукашенко покинет до осени 2021 года.
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