|
Герои солидарности
Источник материала: Хартия'97
Герои солидарности
Берите пример с белорусских медиков — и побеждайте.
Слово «Суполка» потихоньку входит в нашу жизнь, люди объединяются и сообща показывают, кто тут власть, пишет телеграм-канал
Медики - это самая солидарная на сегодня профессия в Беларуси.
Их сплотила беда. Объединение началось, когда им пришлось бороться с COVID-19.
Сейчас врачи не только борются со второй волной, они выступают единым фронтом против насилия и беззакония!
В последние дни по всей стране прокатились акции «0 промилле». А самыми первыми были, как и положено, медицинские работники Минской БСМП, как акт солидарности с арестованным по надуманному делу коллегой.
Объединяйтесь в сообщества (суполки) – и победа будет за нами!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Берите пример с белорусских медиков — и побеждайте.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)