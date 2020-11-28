Источник материала: Хартия'97

Цена на российскую нефть для Беларуси приближается к мировой 2 Александр Заяц, tut.by

28.11.2020, 12:08

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Фото: Reuters

Преференций не будет.

Россия и Беларусь ведут переговоры об условиях поставок нефти на 2021 год. Эксперты и участники рынка сходятся во мнении, что Минску будет сложно выторговать преференции для себя.





Расчет по старой формуле. Цена приближается к мировой

Разногласия Москвы и Минска по поводу цены российской нефти для белорусских НПЗ стали причиной прекращения отгрузки основными российскими игроками в первом квартале 2020 года. Поэтому сейчас условия поставок сырья в Беларусь очень актуальны.

18 ноября заместители председателя правительства России Александр Новак и Алексей Оверчук провели переговоры с вице-премьером Беларуси Юрием Назаровым. Как отметила пресс-служба Кабмина РФ, основное внимание в ходе переговоров уделено вопросам двустороннего сотрудничества в нефтяной сфере, а также возможности использования российской инфраструктуры для экспорта белорусских нефтепродуктов.

«Российские компании ответственно исполняют взятые на себя обязательства по поставке нефти в адрес белорусских НПЗ», — сказал Новак в своем вступительном слове. Он отметил, что такие условия поставок «выгодны как для российской, так и для белорусской стороны».

Правительство Беларуси не давало никакой информации по итогам состоявшейся встречи.

Ранее Новак, будучи еще министром энергетики РФ, говорил, что российские компании подтвердили на 2021 год уровень цен, которые действуют в текущем году.

— Цена, безусловно, формируется от конъюнктуры рыночных цен с учетом экспортной пошлины, которая не платится. Имеется в виду, что формула ценообразования остается неизменной, — уточнил он.

Летом концерн «Белнефтехим» обращался к нефтяным компаниям РФ с предложением изменить формулу цены на поставки нефти, запросив дополнительное снижение цены на российскую нефть, но продавцы не заинтересовались предложением, сообщили источники агентства Рейтер.

Если формула останется прежней, то в условиях проходящего налогового маневра цена российской нефти для Беларуси в 2021 году вырастет. Это подтвердила зампред «Белнефтехима» Светлана Гурина. По ее словам, в следующем году стоимость российской нефти для Беларуси будет уже составлять 88−90% от мировой. Сейчас — 85%.

Участники белорусского нефтяного рынка сходятся во мнении, что Москва не отступит от своих позиций, а Минск не будет сильно этому возражать.

— Россия будет последовательно придерживаться схемы, которая действует и сейчас. В отличие от начала 2020 года Беларусь не будет сильно этому сопротивляться. Поэтому подпишут контракты на существующих условиях, — считают собеседники.

Аналитик агентства Fitch Дмитрий Маринченко отметил, что вопрос поставки углеводородов из России в Беларусь будет неизбежно увязан с политикой.

— Возможность выторговать лучшие условия — исключительно вопрос политической воли Москвы, — сказал он.

Сегодня, 27 ноября, Юрий Назаров и Александр Новак вновь обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области поставок в Беларусь российских нефти и природного газа, а также переориентации экспортных поставок белорусских нефтепродуктов. По итогам встречи заинтересованным органам госуправления даны поручения, дальнейшие консультации будут продолжены, сообщила пресс-служба Совмина Беларуси.

Минск хочет повысить тариф на транзит нефти на 25%

Однако помимо самой цены на сырье у Беларуси и России хватает в нефтяной сфере и других вопросов. Минск попробует на этом сыграть.

На прошлой неделе «Белнефтехим» уведомил российского трубопроводного оператора «Транснефть» о намерении проиндексировать тариф на транзит сырья по нефтепроводу «Дружба» почти на 25% в 2021 году, сообщили Рейтер три источника в отрасли. Также о планах повышения транзитного тарифа сообщал Интерфакс.





«Это неожиданный и серьезный удар по экономике экспорта. Мы рассчитываем, что индексация на таком уровне согласована не будет», — сказал источник в российской компании-экспортере нефти по «Дружбе» через Беларусь. Основными поставщиками нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» являются «Роснефть», «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз».

Среди обоснований повышения стоимости транзита белорусская сторона называет недополучение доходов в 2020 году из-за снижения прокачки нефти из РФ в связи с соглашением ОПЕК+. Кроме того, Беларусь несет затраты на строительство перемычки Гомель — Горки между двумя ветками трубопровода «Дружба». Также в стране могут повысить введенный в начале 2020 года экологический налог на предприятия, осуществляющие транзит нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, что приведет к дальнейшему сокращению доходов соответствующих субъектов.

Заявленное повышение тарифа на транзит нефти через Беларусь на 25% существенно превышает индексацию стоимости транспортировки, которую ежегодного проводит Минск на уровень российской инфляции плюс 3 процентных пункта. До этого тариф повышался осенью 2019 года в качестве частичной компенсации за «грязную» нефть.

— При повышении тарифа [на 25%] компании РФ просто выберут более выгодный экспорт через порты, там сейчас мощности есть. И сама же Беларусь лишится хорошей части доходов [от транзита], — сказал Рейтер источник в отрасли.

При этом концерн «Белнефтехим» неоднократно заявлял о необходимости опережающего роста тарифа на транзит нефти с учетом необходимости полной компенсации недополученных в 2019 году доходов из-за снижения загрузки «Дружбы» в связи с поставками «грязной» нефти. Москва пока полностью не возместила Минску ущерб за «грязную» нефть. Данную информацию подтвердили в концерне «Белнефтехим».

Россия признала свою ответственность за отгрузку загрязненной нефти по «Дружбе» и уже выплатила часть компенсаций, в частности компаниям из Казахстана, французской Total и венгерской MOL.

По информации «Интерфакса», «Белнефтехим» ожидает 61 млн долларов за 563 тыс. тонн загрязненной нефти, что соответствует 15 долларов за баррель — максимальный уровень компенсаций, который обещала «Транснефть».

Пойдут ли белорусские нефтепродукты в порты РФ?

Еще один дискуссионный вопрос — перенаправление поставок нефтепродуктов из Беларуси с прибалтийских на российские порты. Лукашенко в конце августа заявил о возможной переориентации торговых потоков на фоне включением ряда белорусских чиновников в список санкций Литвы, Латвии и Эстонии. Позже Лукашенко отметил, что сообщил президенту РФ Владимиру Путину о готовности Минска переориентировать свои грузопотоки с портов Балтии на Россию, если будут схожие условия.





Однако Москва пока не спешит идти навстречу Беларуси в этом вопросе и предоставлять дополнительные скидки. Более того, заместитель министра транспорта РФ Юрий Цветков предложил Беларуси использовать уровень тарифа на грузовые перевозки по железной дороге аналогичный российскому и предоставлять соответствующие скидки. Он напомнил, что Российские железные дороги уже предоставили Беларуси скидку в размере 50% при поставке нефтепродуктов.

— Мы бы хотели, чтобы они использовали такой же уровень тарифа, который бы значительно не превышал российский, и чтобы была возможность работать обеим сторонам в равных условиях, — цитирует Цветкова агентство Прайм.

В концерне «Белнефтехим» подтвердили регулярные контакты экспертов двух стран по поводу поставок нефти в 2021 году и сопутствующих вопросов. Но не стали конкретизировать информацию.

Александр Заяц, tut.by

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