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Гродненский Фолюш дожимает власть
Источник материала: Хартия'97
Гродненский Фолюш дожимает власть
Акции в микрорайоне проходят каждый день.
В Гродно микрорайон Фолюш дожимает дряхлеющего «деда».
Акции протеста в микрорайоне проходят каждый день.
Фото очередного выхода гродненских партизан на рейд опубликовал телеграм-канал
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Акции в микрорайоне проходят каждый день.
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