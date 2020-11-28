В Пинском районе Toyota насмерть сбила женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте

Источник материала: Tut.by

В Пинском районе под колесами автомобиля погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.





Авария произошла 27 ноября, в 20.20. По предварительной информации, 68-летний водитель Toyota Land Cruiser ехал по трассе Р6 Ивацевичи — Пинск — Столин. На 81- километре он сбил необозначенную фликером 68-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода.





В результате ДТП пенсионерка получила тяжелые травмы, от которых через несколько часов умерла в больнице.