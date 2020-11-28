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В Пинском районе Toyota насмерть сбила женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте

28.11.2020 12:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Пинском районе под колесами автомобиля погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.


Авария произошла 27 ноября, в 20.20. По предварительной информации, 68-летний водитель Toyota Land Cruiser ехал по трассе Р6 Ивацевичи — Пинск — Столин. На 81- километре он сбил необозначенную фликером 68-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода.


В результате ДТП пенсионерка получила тяжелые травмы, от которых через несколько часов умерла в больнице.

 
 
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Авария произошла 27 ноября, в 20.20, на трассе Р6 Ивацевичи - Пинск.
 
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