|
В Пинском районе Toyota насмерть сбила женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте
Источник материала: Tut.by
В Пинском районе под колесами автомобиля погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Авария произошла 27 ноября, в 20.20. По предварительной информации, 68-летний водитель Toyota Land Cruiser ехал по трассе Р6 Ивацевичи — Пинск — Столин. На 81- километре он сбил необозначенную фликером 68-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода.
В результате ДТП пенсионерка получила тяжелые травмы, от которых через несколько часов умерла в больнице.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла 27 ноября, в 20.20, на трассе Р6 Ивацевичи - Пинск.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)