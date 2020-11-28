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Козеко не взяли на сбор нацкоманды. Фристайлисты написали письмо в его поддержку

28.11.2020 12:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фристайлисты сборной Беларуси написали на имя министра спорта Сергея Ковальчука письмо в поддержку своего главного тренера Николая Козеко.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Причиной письма стало невключение Козеко в состав на выездной сбор в Финляндии, так как проходит проверка по "законности получения заслуженным тренером государственных наград".

В своем письме, копию которого выложил Белорусский фонд спортивной солидарности, фристайлисты отмечают, что последние события вокруг команды негативно сказываются на атмосфере в сборной. Среди этих событий помимо невключения тренера в выездной состав были отмечены увольнение Александры Романовской, отмена выплат по стипендии Николаю Козеко, а также уменьшение выплат всем стипендиатам команды.







Под письмом подписались все лидеры сборной Беларуси, включая Аллу Цупер, Анну Гуськову и Александру Романовскую. Ряд источников SPORT.TUT.BY подтвердили, что такое письмо действительно существует. Сам Николай Козеко воздержался от комментариев, сославшись на подписанный им дополнительный договор (по нему нельзя давать комментарии прессе без разрешения нанимателя).

Отметим, что Николай Козеко, Александра Романовская, Анна Гуськова и экс-директор РЦОП по фристайлу Вадим Кривошеев подписались под письмом против насилия и фальсификаций на выборах. Их поддержал и серебряный призер Олимпиады Дмитрий Дащинский.

 
 
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Фристайлисты сборной Беларуси написали на имя министра спорта Сергея Ковальчука письмо в поддержку своего главного тренера Николая Козеко.
 
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