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Козеко не взяли на сбор нацкоманды. Фристайлисты написали письмо в его поддержку
Источник материала: Tut.by
Фристайлисты сборной Беларуси написали на имя министра спорта Сергея Ковальчука письмо в поддержку своего главного тренера Николая Козеко.
Причиной письма стало невключение Козеко в состав на выездной сбор в Финляндии, так как проходит проверка по "законности получения заслуженным тренером государственных наград".
В своем письме, копию которого
Отметим, что Николай Козеко, Александра Романовская, Анна Гуськова и экс-директор РЦОП по фристайлу Вадим Кривошеев подписались под письмом против насилия и фальсификаций на выборах. Их поддержал и серебряный призер Олимпиады Дмитрий Дащинский.
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Фристайлисты сборной Беларуси написали на имя министра спорта Сергея Ковальчука письмо в поддержку своего главного тренера Николая Козеко.
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