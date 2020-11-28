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Две тысячи заявлений о применении насилия в Беларуси. Штаб Тихановской инициировал за рубежом первое дело против силовиков

28.11.2020 12:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Штаб экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской подал в Генпрокуратуру Литвы первое заявление на расследование преступления белорусских силовиков по универсальной юрисдикции.

"Это заявление для возбуждения уголовного дела по факту насилия над Максимом Хорошиным – предпринимателем, которого задержали во дворе дома в Минске, избили, увезли в РУВД и избили еще и там до состояния, когда пришлось вызывать скорую. Так он попал в больницу, после которой выехал в Литву", - цитирует interfax.by говорится в сообщении в телеграм-канале Тихановской в пятницу.

В штабе политика проинформировали, что "по делу Хорошина собраны результаты медэкспертизы, которая установила телесные повреждения, фото и видео его задержания, на которых открыты лица подозреваемых силовиков".

"Адвокат Гедрюс Данелюс, который подал заявление в генпрокуратуру Литвы, поясняет, что литовский закон позволяет проводить досудебное расследование и сам суд, если преступление было совершено не в Литве и подозреваемый не находится в стране. Обязательно присутствие заявителя, то есть жертвы. И если в деле есть прямые улики, суд по универсальной юрисдикции имеет право на вынесение приговора", - сказано в сообщении.

В штабе Тихановской рассказали, что разрабатывают "подачу и других таких заявлений в разных странах, куда выехали сотни беларусов, прошедшие через пытки со стороны силовиков". В Вильнюсе будет находиться координационный центр проекта.



Как сообщалось, по данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна", в республике заведено более 900 уголовных дел в отношении участников президентской кампании, активистов их штабов, участников мирных акций протеста, которые произошли после выборов.

Белорусы в свою очередь подали более 2 тысяч заявлений о применении насилия сотрудниками милиции. Однако, информации об уголовных делах, возбужденных в отношении силовиков, на данный момент нет.

В Беларуси продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, прошедших 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированным
Тихановская
 
Теги: Минск
 
 
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Штаб экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской подал в Генпрокуратуру Литвы первое заявление на расследование преступления белорусских силовиков...
 
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