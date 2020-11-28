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«Продержаться до весны». Билл Гейтс уверил, что практически все вакцины от COVID-19 будут работать в феврале

28.11.2020 13:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Хотя прогнозы основателя Microsoft оптимистичны, Гейтс предупреждает, что впереди тяжелая зима, сообщает kratko-news.com.

«Продержаться до весны». Билл Гейтс уверил, что практически все вакцины от COVID-19 будут работать в феврале
Билл Гейтс.

«Убедитесь, что ваша семья не погибнет последней в этой пандемии», — призвал бизнесмен-филантроп.

Оптимизм Гейтса подогревается не более чем двумя американскими вакцинами, которые, как ожидается, в ближайшем будущем будут одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Основатель Фонда Билла и Мелинды Гейтс, который предоставляет обширное финансирование для разработки вакцин против COVID-19, также возлагает большие надежды на вакцины, которые в последнее время стали менее популярными в средствах массовой информации, например, произведенные AstraZeneca (предварительные результаты которой также были распространены), Johnson & Johnson или Новавакс.

«Практически все вакцины будут работать, и уровень их эффективности будет очень высоким. Я оптимистично настроен в отношении того, что очень вероятно, к февралю все докажут свою эффективность и безопасность», — сказал Гейтс CNN.

Но он предупреждает, что опасность еще недалеко.

«Мы должны быть очень обеспокоены следующими шестью месяцами», — сказал Гейтс, добавив, что, по его мнению, ежедневное число погибших от COVID-19 в США будет выше 2000 в течение большей части зимы.

Он также обсудил тестирование людей и распространение вакцины, но надеется, что эти проблемы будут преодолены. Гейтс призвал людей носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

«Вы знаете, убедитесь, что ваша семья не умрет последней в этой пандемии, продержитесь до весны, когда вакцины действительно начнут резко сокращать количество пациентов», — сказал он.

 
 
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Хотя прогнозы основателя Microsoft оптимистичны, Гейтс предупреждает, что впереди тяжелая зима, сообщает kratko-news.com.
 
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