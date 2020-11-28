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Суд обязал Минюст объяснить решение о лишении Александра Пыльченко лицензии адвоката
Источник материала: Навiны
Суд обязал Министерство юстиции объяснить решение о прекращении действия лицензии Александра Пыльченко на осуществление адвокатской деятельности. Таков итог прошедшего 26 ноября в суде Московского района Минска предварительного заседания по рассмотрению жалобы Пыльченко на решение Минюста,
Минюст 16 октября лишил Пыльченко лицензии на основании данного им юридического комментария порталу tut.by 14 августа.
По мнению Александра Пыльченко, решение о прекращении действия его адвокатской лицензии является неправомерным. Согласно заключению Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности, Пыльченко совершил действия, дискредитирующие звание адвоката и адвокатуру: в интервью tut.by допустил высказывания, которые «являются некомпетентными, вводят общественность в заблуждение относительно полномочий государственных органов и фактически призывают к противоправным действиям».
Как отметил Пыльченко в жалобе, отсутствие какого-либо обоснования выводов Квалификационной комиссии свидетельствует об их необоснованности, голословности и надуманности. Учитывая, что в законодательстве не установлены критерии действий, дискредитирующих адвокатуру, решение Минюста является произвольным.
Пыльченко в жалобе также указал, что решение Минюста по процедуре несовместимо с принципом независимости адвокатуры, поскольку дисциплинарная комиссия Минской городской коллегии каких-либо нарушений в деятельности адвоката не устанавливала. Решение Минюста также противоречит Конституции, поскольку поводом для прекращения действия лицензии стали высказывания адвоката в СМИ — реализация его конституционного права на свободное выражение мнения: «решение Минюста фактически является наказанием за выражение профессионального мнения».
Пыльченко просил суд признать решение о прекращении действия его лицензии неправомерным, обязать Минюст устранить нарушение путем принятия решения о возобновлении действия лицензии.
В свою очередь, представители Минюста требования не признали и сообщили суду, что они не подлежат удовлетворению.
«В итоге суд обязал Минюст до 10 декабря представить письменные объяснения, в которых будет изложено обоснование обжалуемого решения и позиция по жалобе, а также истребовал у Минюста заявление Пыльченко о допуске адвокатов на заседание Квалификационной комиссии, которое было подано 15 октября перед заседанием Квалификационной комиссии и в удовлетворении которого было отказано», — говорится в сообщении центра «Весна».
Основное заседание судебного процесса по рассмотрению жалобы Пыльченко назначено на 23 декабря.
Александр Пыльченко — один из адвокатов экс-банкира и экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико, а также члена президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране и координатора штаба Бабарико Марии Колесниковой. Оба подзащитных 9 октября написали в Минюст обращения, в которых отметили, что расценивают намерение лишить их адвоката лицензии как нарушение права на защиту и давление на них.
С апреля 2010-го по март 2012 года Пыльченко занимал пост председателя Минской городской коллегии адвокатов. Он также входил в состав квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности. Давление на него началось в феврале 2011 года, когда Минская городская коллегия адвокатов решила не наказывать коллег, защищавших задержанных участников акции протеста после президентских выборов 19 декабря 2010 года, по предписанию Минюста.
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Суд обязал Министерство юстиции объяснить решение о прекращении действия лицензии Александра Пыльченко на осуществление адвокатской деятельности.
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