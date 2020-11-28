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Фотофакт. На Минской кольцевой погиб водитель фуры, врезавшейся в стоявший большегруз

28.11.2020 13:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В пятницу, 27 ноября, около 17:30 смертельная авария случилась на МКАД в Минске.

Фотофакт. На Минской кольцевой погиб водитель фуры, врезавшейся в стоявший большегруз

Как сообщает vk.com/cpbelarus Водитель грузового автомобиля «Мерседес», двигаясь по МКАД со стороны улицы Свислочской в направлении Партизанского проспекта, врезался в грузовик «Рено» с полуприцепом. Водитель большегруза из-за поломки остановился в первой полосе.

В результате столкновения 59-летний водитель «Мерседеса» скончался на месте происшествия – еще до прибытия медиков.

 
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В пятницу, 27 ноября, около 17:30 смертельная авария случилась на МКАД в Минске.
 
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