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Фотофакт. На Минской кольцевой погиб водитель фуры, врезавшейся в стоявший большегруз
Источник материала: Навiны
В пятницу, 27 ноября, около 17:30 смертельная авария случилась на МКАД в Минске.
Как сообщает
В результате столкновения 59-летний водитель «Мерседеса» скончался на месте происшествия – еще до прибытия медиков.
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В пятницу, 27 ноября, около 17:30 смертельная авария случилась на МКАД в Минске.
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