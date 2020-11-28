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"ЯсноПонятно". Как и зачем расшифровывать этикетки на продуктах

28.11.2020 13:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"ЯсноПонятно". Как и зачем расшифровывать этикетки на продуктах

Дисклеймер. Эпизод оказывает расслабляющий и успокаивающий эффект на мам и бабушек, которые переживают за ваш рацион.

Почему важно разбираться в том, что написано на этикетках? Как выбрать более здоровую еду, начать правильно питаться и при этом сэкономить? За какими наименованиями прячутся трансжиры и сахар? Как продлить срок годности продуктов? Что общего у яичного желтка и эмульгатора? И не вреден ли модифицированный крахмал?

Что об этом думает наука, говорит нутрициолог, специалист по питанию Виктория Вишнякова. А Ваня и Лина рассказывают, как они ходят в магазин.

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Никто... Абсолютно никто... Надпись на палке колбасы: "без сахара". Почему умение читать этикетки на продуктах (и разбираться в прочитанном) — полезная привычка? Что...
 
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