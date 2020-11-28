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Чего Беларуси ждать от Байдена?

28.11.2020 13:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В этой связи закономерен вопрос чего же ждать Республике Беларусь и региону Восточной Европы в целом.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Ряд экспертов и аналитиков, анализируя высказывания Байдена, заявили чуть ли не о революционном повороте во внешней политике США после четырех лет президентства Трампа. Так, было анонсировано возвращение к трансатлантическому партнерству и более теплым отношениям с ЕС. Американская внешняя политика перестанет испытывать на прочность систему международных отношений, а станет фундаментальным элементом, обеспечивающим ее стабильность. Будет идти поддержка ВТО и Парижского соглашения по климату. 

В то же время стал известен человек, который возглавит внешнеполитическое ведомство - Энтони Блинкен, отчимом которого был выходец из Польши, переживши концлагеря во время Второй мировой войны. Знающие данного политика люди говорят, что его назначение на этот пост означает нацеленность будущей администрации в первую очередь на внутреннюю политику и оставление в стороне отношений со странами не оказывающих ключевого влияния на США. Это связано с достаточно прагматичной позицией нового главы Государственного департамента, которая была продемонстрирована им ранее в бытность заместителем главы этого ведомства во времена Барака Обамы.

Таким образом, США, скорее всего, будет все еще обращать внимание на Китай и Россию, в то время как регион Восточной Европы не может считаться достаточно важным для пристального внимания со стороны Белого дома.

Поэтому вполне вероятно, что США будет солидаризироваться в своей позиции по Беларуси с Евросоюзом, которая на данный момент заключается в наращивании давления на официальный Минск. При этом если согласование санкционного пакета в отношении Беларуси может занять продолжительное время в ЕС и наткнуться на сопротивление одного из членов союза, которое де-факто заблокирует принятие санкций.

© Sputnik
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Поэтому вполне вероятно, что европейские лидеры будут лоббировать введение санкций СЩА в отношении Беларуси, поскольку этот шаг несравненно проще принять американской стороне и одновременно может усилить переговорную позицию ЕС, поскольку продемонстрирует возможности по задействованию союзника во внешнеполитической активности. 

В то же время на фоне сделанного достаточно жесткого заявления, тогда еще кандидата в президенты США Байдена в отношении ситуации в Беларуси, может свидетельствовать, что США будут наращивать поддержку белорусского гражданского общества. Все это может производиться как отдельно, так и что более вероятно в сотрудничестве с Евросоюзом, который наверняка будет также предлагать собственные программы.

Одновременно Байден уже заявил в качестве приоритета борьбу за демократию, которая ранее игнорировалась Д. Трампом. В этой связи растет обеспокоенность в таких странах как Венгрия, Польша, что американская внешняя политика будет сосредоточена не на поддержании традиционных союзнических отношений, но на пересмотре ситуации в странах, которые столкнулись с проблемами в поддержании демократического режима.

В условиях, когда Польша является одной из стран стремящихся активно участвовать в ситуации в Беларуси, подобная активность США может стать серьезным ограничителем для официальной Варшавы по наращиванию активности на белорусском направлении. 

Ruptly / "Москва. Кремль. Путин", Россия-1
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В то же время Байден будет с высокой долей уклоняться от навязывания ему рядом стран ЕС диалога с Россией по белорусскому вопросу, поскольку для обсуждения с РФ у следующего американского президента есть ряд более важных вопросов для обсуждения – продление СНВ 3, вопросы безопасности и возврат США в Договор об открытом небе.

Поэтому все те, кто ждут, что Байден обеспечит серьезное влияние США в регионе Восточной Европы будут с высокой долей вероятности разочарованы. В то же время для ЕС в условиях стремления к стратегической автономии активное вмешательство США в регион также не очень желательно. А вот поддержка инициатив Евросоюза и солидаризация по ряду вопросов будут восприняты очень позитивно. И поэтому политика Байдена, по всей видимости, ограничится этим подходом в отношении ситуации в Беларуси. Именно поэтому не следует ожидать очень резких шагов или заявлений со стороны посла США в Беларуси, прибытие которого ожидается в скором времени. Скорее всего, она сосредоточит свою деятельность на диалоге и поддержке гражданского общества, стремясь этим сбалансировать легитимизующее А. Лукашенко вручение вверительных грамот.

*Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

 
Теги: Минск
 
 
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