Минздрав и СК назвали причины массового отравления детей в минской школе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 ноя – Sputnik. Министерство здравоохранения озвучило результаты проведенного эпидрасследования об отравлении детей в средней школе № 61 Минска.

Специалисты выяснили, что отравление у учащихся спровоцировали чиккен-ролл "Маленький цезарь", в которых обнаружен стафилококк, сообщили в ведомстве.

"В связи с тем, что расследование ситуации продолжается, можно только предполагать, что источником инфекции, вероятно, явился персонал пищеблока, участвовавший в приготовлении данного блюда", – сказали в Минздраве.

Что говорят следователи

Подробностями расследования уголовного дела по факту отравления детей поделились в Следственном комитете.

В ходе обследования у четырех госпитализированных после отравления школьников обнаружен стафилококк, сообщили в СК. В ходе расследования он же подтвердился у восьми работников школьной столовой, шесть из которых в день ЧП занимались приготовлением "чикен роллов", сообщили в СК. При этом на сырье, из которого готовили роллы, возбудителя инфекции не обнаружено.

По данным СК, заражению могли способствовать нарушения санитарных требований и внутреннего производственного контроля в столовой, а также неиспользование поварами средств индивидуальной защиты - масок и перчаток во время готовки.

После ЧП в школе были допрошены работники комбината школьного питания, а также руководство школы. На сегодняшний день все дети выписаны из больниц, их здоровью ничего не угрожает. Расследование продолжается, добавили в СК.

Что произошло в школе

Массовое отравление учеников в минской школе №61 школе произошло 20 ноября, после обеда многие дети почувствовали недомогание и стали обращаться за медпомощью, 18 детей были госпитализированы. Всего же помощь врачей потребовалась 280 детям.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 336 УК – нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур либо санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности отравление людей.