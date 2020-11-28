ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минздрав и СК назвали причины массового отравления детей в минской школе

28.11.2020 13:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 ноя – Sputnik. Министерство здравоохранения озвучило результаты проведенного эпидрасследования об отравлении детей в средней школе № 61 Минска. 

© Sputnik / Евгений Одиноков
Массовое отравление в школе № 61: за медпомощью обратились 280 школьников

Специалисты выяснили, что отравление у учащихся спровоцировали чиккен-ролл "Маленький цезарь", в которых обнаружен стафилококк, сообщили в ведомстве.

"В связи с тем, что расследование ситуации продолжается, можно только предполагать, что источником инфекции, вероятно, явился персонал пищеблока, участвовавший в приготовлении данного блюда", –  сказали в Минздраве.

Что говорят следователи

Подробностями расследования уголовного дела по факту отравления детей поделились в Следственном комитете. 

В ходе обследования у четырех госпитализированных после отравления школьников обнаружен стафилококк, сообщили в СК. В ходе расследования он же подтвердился у восьми работников школьной столовой, шесть из которых в день ЧП занимались приготовлением "чикен роллов", сообщили в СК. При этом на сырье, из которого готовили роллы, возбудителя инфекции не обнаружено.

© Sputnik / Евгений Биятов
Отравлением детей в минской школе занялись следователи

По данным СК, заражению могли способствовать нарушения санитарных требований и внутреннего производственного контроля в столовой, а также неиспользование поварами средств индивидуальной защиты - масок и перчаток во время готовки.

После ЧП в школе были допрошены работники комбината школьного питания, а также руководство школы. На сегодняшний день все дети выписаны из больниц, их здоровью ничего не угрожает. Расследование продолжается, добавили в СК.

Что произошло в школе

Массовое отравление учеников в минской школе №61 школе произошло 20 ноября, после обеда многие дети почувствовали недомогание и стали обращаться за медпомощью, 18 детей были госпитализированы. Всего же помощь врачей потребовалась 280 детям.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 336 УК – нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур либо санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности отравление людей.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В чикен-роллах, которыми кормили детей в школьной столовой, специалисты обнаружили стафилококк, его источником, вероятно, стал персонал пищеблока.
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотофакт. На Минской кольцевой погиб водитель фуры, врезавшейся в стоявший большегруз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика