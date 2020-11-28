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Сокращение перекрестного субсидирования, конкуренция, подорожание проезда — утверждена антиинфляционная программа на три года

28.11.2020 13:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня после опубликования на портале Pravo.by в стране появилась объемная антиинфляционная программа на 2021—2023 годы, принятая «в целях создания условий для устойчивого экономического роста, развития конкуренции и снижения инфляционных ожиданий». В ней расписаны 65 мероприятий по разным направлениям — от денежно-кредитной политики до конкуренции. Теперь госорганы каждый месяц должны отчитываться о выполнении.

Некоторые пункты этого плана звучат решительно. Есть, в частности, такие:

  • исключение использования обменного курса при установлении цен (тарифов) и иных платежей путем применения в качестве индикаторов индекса цен;
  • изменение подходов к работе дискаунтеров, в том числе установление критерия надбавок при формировании цен и введение послаблений в ассортиментных перечнях;
  • совершенствование подходов к ценообразованию на лекарственные средства, изделия медназначения и медуслуги;
  • оптимизация госзакупок лекарств, изделий медназначения на основе анализа целесообразности централизации закупок;
  • расширение госзакупок в электронном формате (из одного источника);
  • внедрение анализа конъюнктурных цен с использованием каталога продукции в госзакупках и закупках за счет собственных средств;
  • отмена дифференциации цен на природный газ для ЖКХ в зависимости от целей использования;
  • сокращение перекрестного субсидирования на энергоресурсы;
  • сдерживание затрат на услуги ЖКХ, в том числе за счет снижения потерь, повышения эффективности;
  • поддержание достигнутого 100-процентного возмещения тарифами затрат на услуги ЖКХ;
  • разработка предложений по дифференцированной оплате населением отопления;
  • достижение по итогам 2023 года за счет повышения тарифов и оптимизации следующих уровней возмещения затрат на услуги общественного транспорта: городского транспорта — от 70%, в том числе в областях — от 85%, в Минске — от 60%;
  • на пассажирском железнодорожном транспорте — поддержание уровня не менее 20% возмещения тарифами затрат (путем оптимизации и изменения тарифов);
  • оценка возможности освобождения от ответственности субъектов хозяйствования за сотрудничество при проведении антимонопольного расследования.

Более подробно ознакомиться с запланированными мероприятиями можно непосредственно в новом документе.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня после опубликования на портале Pravo.by в стране появилась объемная антиинфляционная программа на 2021—2023 годы, принятая «в целях создания условий для...
 
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