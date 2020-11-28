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Появилось видео из буса силовиков, который работал на Партизанском марше: «Они развернулись на нас! Пацаны, уходим!»

28.11.2020 13:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Появилось видео из буса силовиков, который работал на Партизанском марше: «Они развернулись на нас! Пацаны, уходим!»
Партизанский марш в Минске, 2020 год
Группа @By_pol опубликовала новое видео, снятое внутри машины силовиков. Оно записано во время Партизанского марша, когда толпа уперлась в «Рубеж», развернулась и пошла в сторону у центра. К колонне бросились бусы с силовиками, им прилетело с горки несколько камней или каштанов (были разные показания).

Это вызвало панику в бусе:

«Они развернулись на нас! Пацаны, уходим!», «Паша, гранаты готовность!», «Камни, камни, камни! Атака! Давай по ним *бану!», «Атака, прием! Нас сейчас расстреляют! Партизанский, 77, иди мне на помощь! Иди мне на помощь, Партизанский, 77! Давай быстро!»


 
Теги: Минск
 
 
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