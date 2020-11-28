Появилось видео из буса силовиков, который работал на Партизанском марше: «Они развернулись на нас! Пацаны, уходим!»

Источник материала: UDF



Партизанский марш в Минске , 2020 год

«Они развернулись на нас! Пацаны, уходим!», «Паша, гранаты готовность!», «Камни, камни, камни! Атака! Давай по ним *бану!», «Атака, прием! Нас сейчас расстреляют! Партизанский, 77, иди мне на помощь! Иди мне на помощь, Партизанский, 77! Давай быстро!»

Это вызвало панику в бусе: