Появилось видео из буса силовиков, который работал на Партизанском марше: «Они развернулись на нас! Пацаны, уходим!»

Группа @By_pol опубликовала новое видео, снятое внутри машины силовиков. Оно записано во время Партизанского марша, когда толпа уперлась в «Рубеж», развернулась и пошла в сторону у центра. К колонне бросились бусы с силовиками, им прилетело с горки несколько камней или каштанов (были разные показания).
Это вызвало панику в бусе:
«Они развернулись на нас! Пацаны, уходим!», «Паша, гранаты готовность!», «Камни, камни, камни! Атака! Давай по ним *бану!», «Атака, прием! Нас сейчас расстреляют! Партизанский, 77, иди мне на помощь! Иди мне на помощь, Партизанский, 77! Давай быстро!»