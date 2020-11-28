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Коллаж: РБК-Украина

Как же отличить эти два состояния

Какие особые симптомы при панической атаке

Что делать

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как отличить симптомы инфаркта от панической атаки: медики дали советы Симптомы сердечного приступа могут быть разными.

Британские медики из Национальной службы здравоохранения дали советы, как распознать эти признаки и что следует предпринимать, передает Express.Как объяснили специалисты, инфаркт происходит, когда кровоснабжение сердечной мышцы «внезапно прерывается». Когда это происходит, мышца может «начать умирать».Симптомы сердечного приступа могут быть разными. Например, у человека, страдающего непреодолимым чувством беспокойства - сродни панической атаке - может быть инфаркт.Фактически, многие симптомы панической атаки и сердечного приступа частично совпадают. Так, в обоих случаях человек ощущает:боль в грудитошнотуодышкуголовокружение.Дополнительные симптомы у людей, связанные с инфарктом, включают:боль в груди, переходящую от груди к другой части тела - в левую руку, челюсть, шею, спину и живот;можно испытывать не только тошноту, но и физическую рвоту;кашель или хрип, а также частую потливость.«Это общий набор симптомов, который помогает определить, есть ли у вас инфаркт», - объяснили специалисты.Люди, страдающие панической атакой, могут испытывать:озноб и скачки температурыучащенное сердцебиениедрожание конечностейощущение удушьячувство показывания в телесухость во ртузвон в ушах.Хотя панические атаки могут пугать, они не считаются опасными, отмечают медики.Также специалисты рекомендуют записаться на прием к терапевту, если панические атаки возникают регулярно.Во время панической атаки лучше «по возможности оставаться на месте» и не бороться с ощущением. Нужно дышать медленно и глубоко, и тогда приступ пройдет.Чтобы предотвратить дальнейшие приступы рекомендуется регулярно выполнять физические упражнения, чтобы уменьшить стресс и напряжение.Также может оказаться полезным чтение книги о самопомощи по когнитивно-поведенческой терапии (КПТ).