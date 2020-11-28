|
Как отличить симптомы инфаркта от панической атаки: медики дали советы
Источник материала: UDF
Коллаж: РБК-Украина
Британские медики из Национальной службы здравоохранения дали советы, как распознать эти признаки и что следует предпринимать, передает Express.
Как объяснили специалисты, инфаркт происходит, когда кровоснабжение сердечной мышцы «внезапно прерывается». Когда это происходит, мышца может «начать умирать».
Симптомы сердечного приступа могут быть разными. Например, у человека, страдающего непреодолимым чувством беспокойства - сродни панической атаке - может быть инфаркт.
Фактически, многие симптомы панической атаки и сердечного приступа частично совпадают. Так, в обоих случаях человек ощущает:
боль в груди
тошноту
одышку
головокружение.
Как же отличить эти два состояния
Дополнительные симптомы у людей, связанные с инфарктом, включают:
боль в груди, переходящую от груди к другой части тела - в левую руку, челюсть, шею, спину и живот;
можно испытывать не только тошноту, но и физическую рвоту;
кашель или хрип, а также частую потливость.
«Это общий набор симптомов, который помогает определить, есть ли у вас инфаркт», - объяснили специалисты.
Какие особые симптомы при панической атаке
Люди, страдающие панической атакой, могут испытывать:
озноб и скачки температуры
учащенное сердцебиение
дрожание конечностей
ощущение удушья
чувство показывания в теле
сухость во рту
звон в ушах.
Что делать
Хотя панические атаки могут пугать, они не считаются опасными, отмечают медики.
Также специалисты рекомендуют записаться на прием к терапевту, если панические атаки возникают регулярно.
Во время панической атаки лучше «по возможности оставаться на месте» и не бороться с ощущением. Нужно дышать медленно и глубоко, и тогда приступ пройдет.
Чтобы предотвратить дальнейшие приступы рекомендуется регулярно выполнять физические упражнения, чтобы уменьшить стресс и напряжение.
Также может оказаться полезным чтение книги о самопомощи по когнитивно-поведенческой терапии (КПТ).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Симптомы сердечного приступа могут быть разными.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)