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Как выбрать девушку или парня? Нужно найти человека, который смотрит на вас так
Источник материала: СТВ
Даже самые суровые, скептичные, ироничные и мрачные люди порой нуждаются в любви. В конце концов, даже у злодеев всегда есть приспешницы. Что уж говорить о простых людях. Но как же найти ту самую или того самого? Оказывается, иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять.
«Моя тогдашняя невеста (теперь потрясающая жена). Я ботаник на танцах»,
«Королева смотрит на своего супруга. 73 года назад»,
«Подруга смотрит на своего мужа во время профессиональной свадебной фотосессии»,
«Барранкилья, 1950 год. Заведите себе девушку, которая смотрит на вас так же, как моя бабушка смотрела на моего дедушку»,
«Официально вместе уже год, и она до сих пор смотрит на меня так же. Я никогда не пойму, что она видит в сломанной старой дворняге вроде меня, но я определенно рад, что она моя»,
«Никогда раньше не писал, но я так счастлив. Я и моя невеста впервые сделали профессиональные фотографии. И то, как она смотрит на меня, заставляет меня улыбаться»,
«Кортни Форд восхищается своим Суперменом (и мужем) Брэндоном Рутом»,
Фото: reddit.com/user/OrbaneFaber
«Альпы»
«Смотрю на моего прекрасного мужа».
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Даже самые суровые, скептичные, ироничные и мрачные люди порой нуждаются в любви. В конце концов, даже у злодеев всегда есть приспешницы. Что уж говорить о простых...
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