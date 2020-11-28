Как выбрать девушку или парня? Нужно найти человека, который смотрит на вас так

Источник материала: СТВ

Даже самые суровые, скептичные, ироничные и мрачные люди порой нуждаются в любви. В конце концов, даже у злодеев всегда есть приспешницы. Что уж говорить о простых людях. Но как же найти ту самую или того самого? Оказывается, иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять.

«Моя тогдашняя невеста (теперь потрясающая жена). Я ботаник на танцах»,



Фото: reddit.com/user/Mandohan

«Королева смотрит на своего супруга. 73 года назад»,



Фото: reddit.com/user/kitsua

«Подруга смотрит на своего мужа во время профессиональной свадебной фотосессии»,



Фото: reddit.com/user/LottimusMaximus

«Барранкилья, 1950 год. Заведите себе девушку, которая смотрит на вас так же, как моя бабушка смотрела на моего дедушку»,



Фото: reddit.com/user/arkadegfx

«Официально вместе уже год, и она до сих пор смотрит на меня так же. Я никогда не пойму, что она видит в сломанной старой дворняге вроде меня, но я определенно рад, что она моя»,



Фото : reddit.com/user/hornswaggler86

«Никогда раньше не писал, но я так счастлив. Я и моя невеста впервые сделали профессиональные фотографии. И то, как она смотрит на меня, заставляет меня улыбаться»,



Фото : reddit.com/user/homestar_ssbm

«Кортни Форд восхищается своим Суперменом (и мужем) Брэндоном Рутом»,

Фото : reddit.com/user/OrbaneFaber

«Альпы»



Фото : reddit.com/user/Xilent_Lions

«Смотрю на моего прекрасного мужа».



Фото: reddit.com/user/Caderino