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Как выбрать девушку или парня? Нужно найти человека, который смотрит на вас так

28.11.2020 13:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Даже самые суровые, скептичные, ироничные и мрачные люди порой нуждаются в любви. В конце концов, даже у злодеев всегда есть приспешницы. Что уж говорить о простых людях. Но как же найти ту самую или того самого? Оказывается, иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять.

«Моя тогдашняя невеста (теперь потрясающая жена). Я ботаник на танцах»,

Как выбрать девушку или парня? Нужно найти человека, который смотрит на вас так
Фото: reddit.com/user/Mandohan

«Королева смотрит на своего супруга. 73 года назад»,

Как выбрать девушку или парня? Нужно найти человека, который смотрит на вас так
Фото: reddit.com/user/kitsua

«Подруга смотрит на своего мужа во время профессиональной свадебной фотосессии»,

Как выбрать девушку или парня? Нужно найти человека, который смотрит на вас так
Фото: reddit.com/user/LottimusMaximus

«Барранкилья, 1950 год. Заведите себе девушку, которая смотрит на вас так же, как моя бабушка смотрела на моего дедушку»,

Как выбрать девушку или парня? Нужно найти человека, который смотрит на вас так
Фото: reddit.com/user/arkadegfx

«Официально вместе уже год, и она до сих пор смотрит на меня так же. Я никогда не пойму, что она видит в сломанной старой дворняге вроде меня, но я определенно рад, что она моя»,

Как выбрать девушку или парня? Нужно найти человека, который смотрит на вас так
Фото: reddit.com/user/hornswaggler86

«Никогда раньше не писал, но я так счастлив. Я и моя невеста впервые сделали профессиональные фотографии. И то, как она смотрит на меня, заставляет меня улыбаться»,

Как выбрать девушку или парня? Нужно найти человека, который смотрит на вас так
Фото: reddit.com/user/homestar_ssbm

«Кортни Форд восхищается своим Суперменом (и мужем) Брэндоном Рутом»,

Как выбрать девушку или парня? Нужно найти человека, который смотрит на вас такФото: reddit.com/user/OrbaneFaber

«Альпы»

Как выбрать девушку или парня? Нужно найти человека, который смотрит на вас так
Фото: reddit.com/user/Xilent_Lions

«Смотрю на моего прекрасного мужа».

Как выбрать девушку или парня? Нужно найти человека, который смотрит на вас так
Фото: reddit.com/user/Caderino

Кстати, именно по этой причине люди любят заводить себе домашних животных. Ведь питомцы смотрят на своих хозяев полным обожания взглядом – здесь подробнее.

Люди в материале: Кортни Форд, Брэндон Рут, Елизавета II, принц Филипп

 
 
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Даже самые суровые, скептичные, ироничные и мрачные люди порой нуждаются в любви. В конце концов, даже у злодеев всегда есть приспешницы. Что уж говорить о простых...
 
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