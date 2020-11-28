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Иран сделал заявление по поводу убийства под Тегераном физика-ядерщика
Источник материала: Хартия'97
Иран сделал заявление по поводу убийства под Тегераном физика-ядерщика
Официальную позицию озвучил президент Ирана.
В субботу, 28 ноября, президент Ирана Хасан Рухани официально обвинил в убийстве в пригороде Тегерана ученого-ядерщика Монсена Фахризаде власти Израиля.
Об этом со ссылкой на иранское государственное телевидение передает агентство
«Убийство мученика Фахризаде показывает отчаяние наших врагов и глубину их ненависти… Его мученичество не замедлит наших достижений», — заявил Рухани.
Напомним, иранский ученый, которого считали руководителем ядерной программы страны, был застрелен в своем автомобиле под Тегераном 27 ноября.
Вместе с Фахризаде был также убит один из его телохранителей.
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Официальную позицию озвучил президент Ирана.
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