Источник материала: Хартия'97

Узурпатор в тупике 1 28.11.2020, 13:16

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Фото: ТАСС

А народ выходит!

Телеграм-канал "Баста!" опубликовал мнение своих читателей о политической ситуации в Беларуси:

"Приезд Лаврова в Минск. Все мы видели картинку в новостях, Лукашенко сжавшись, сидит на краю диванчика, в своей обители, как в гостях у нелюбимой тещи, ему не удается держать лицо, даже на камеру, - пишут читатели канала. - А Лавров, в стиле фильмов про разборки братков, начала 90-х годов, произносит фразу дипломатическим языком, но по факту: "Наш пахан передает тебе пламенный привет и напоминает о должке".

О своих обещаниях, данных Путину в Сочи Лукашенко решил забыть, но вот только в этот раз ему решили напомнить и даже не стали играть для красивой картинки в "поддержку младшего брата".

Судя по всему разговор не задался, а потеряв поддержку России, Лукашенко теряет поддержку своих "красаУцев" и возможно армия, которая колеблется, между поддержкой народа, которому приносит присягу каждый военнослужащий и поддержкой режима, наконец определится с выбором.

Лукашенко в тупике, он уже давно разыграл все козыри, а народ выходит!"

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