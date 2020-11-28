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Узурпатор в тупике

28.11.2020 13:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Узурпатор в тупике

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  • 28.11.2020, 13:16
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Узурпатор в тупике
Фото: ТАСС

А народ выходит!

Телеграм-канал "Баста!" опубликовал мнение своих читателей о политической ситуации в Беларуси:

"Приезд Лаврова в Минск. Все мы видели картинку в новостях, Лукашенко сжавшись, сидит на краю диванчика, в своей обители, как в гостях у нелюбимой тещи, ему не удается держать лицо, даже на камеру, - пишут читатели канала. - А Лавров, в стиле фильмов про разборки братков, начала 90-х годов, произносит фразу дипломатическим языком, но по факту: "Наш пахан передает тебе пламенный привет и напоминает о должке".

О своих обещаниях, данных Путину в Сочи Лукашенко решил забыть, но вот только в этот раз ему решили напомнить и даже не стали играть для красивой картинки в "поддержку младшего брата".

Судя по всему разговор не задался, а потеряв поддержку России, Лукашенко теряет поддержку своих "красаУцев" и возможно армия, которая колеблется, между поддержкой народа, которому приносит присягу каждый военнослужащий и поддержкой режима, наконец определится с выбором.

Лукашенко в тупике, он уже давно разыграл все козыри, а народ выходит!"

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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