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Пересчет голосов в Висконсине по требованию Трампа укрепил победу Байдена
Источник материала: Хартия'97
Пересчет голосов в Висконсине по требованию Трампа укрепил победу Байдена
Лидер президентской гонки опережает соперника более чем на шесть миллионов голосов избирателей.
Пересчет голосов в крупнейшем округе Висконсина, которого потребовала предвыборная кампания президента Дональда Трампа, принес дополнительные голоса для избранного президента Джо Байдена.
Об этом сообщает
После пересчета голосов в округе Милуоки Байден получил дополнительные 132 голоса из почти 460 тысяч поданных.
Кампания Трампа потребовала пересчета голосов в двух самых густонаселенных округах Висконсина после того, как Трамп уступил Байдену в штате с более чем 20 тысячами голосов.
Два перерасчеты обойдутся кампании Трампа в 3 миллиона долларов. Ожидается, что округ Дейн завершит пересчет голосов в воскресенье.
В целом Байден выиграл президентские выборы в США 3 ноября, набрав 306 голосов Коллегии выборщиков - гораздо больше, чем 270, необходимых для победы.
Байден также опережает Трампа более чем на шесть миллионов голосов избирателей.
Трамп отказывается признать поражение. Накануне он заявил, что Байден зайдет в Белый дом только если докажет подлинность голосов.
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Лидер президентской гонки опережает соперника более чем на шесть миллионов голосов избирателей.
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