Минюст США расширил способы казни осужденных на федеральном уровне













ТАСС. Как сообщает газета The Hill со ссылкой на данные Федерального реестра, местные власти смогут проводить в исполнение смертные приговоры любым легальным на территории данного штата способом, пишет





По данным издания, помимо уже разрешенной смертельной инъекции, власти получат право использовать "любой другой способ [казни], предписанный законом штата". К ним относятся отравление газом, казнь на электрическом стуле и расстрел. Изменения вступят в силу 24 декабря.





Associated Press сообщает со ссылкой на источник в Минюсте, что, несмотря на внесенные изменения, две запланированные на декабрь казни будут приведены в исполнение при помощи инъекций.