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Минюст США расширил способы казни осужденных на федеральном уровне
Источник материала: Партизан
Министерство юстиции США внесло поправки в нормы осуществления смертной казни преступников, осужденных на федеральном уровне.
Как сообщает газета The Hill со ссылкой на данные Федерального реестра, местные власти смогут проводить в исполнение смертные приговоры любым легальным на территории данного штата способом, пишет
По данным издания, помимо уже разрешенной смертельной инъекции, власти получат право использовать "любой другой способ [казни], предписанный законом штата". К ним относятся отравление газом, казнь на электрическом стуле и расстрел. Изменения вступят в силу 24 декабря.
Associated Press сообщает со ссылкой на источник в Минюсте, что, несмотря на внесенные изменения, две запланированные на декабрь казни будут приведены в исполнение при помощи инъекций.
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Министерство юстиции США внесло поправки в нормы осуществления смертной казни преступников, осужденных на федеральном уровне.
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