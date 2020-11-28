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Субботний Минск: то ли дождь, то ли снег, то ли силовики...
Источник материала: Onliner
Мы привыкли, что выходные в столице проходят бодро и с выдумкой. Ее в изобилии проявляют как протестующие, так и силовики, соревнуясь друг с другом. Стороны пробуют разные форматы, делятся друг с другом сюрпризами. Сегодня в столице довольно гадкая погода: не то снег, не то дождь и одинокий транспорт с тонированными стеклами. Самое время начать информировать нас о том, что вы видите.
Силовики подготовились к выходным, которых у них давно не было. Читатели передают, что в центре встречаются характерные машины. Стела на площади Победы полностью огорожена.
Рядом стоят традиционные желтые автобусы, которые стараются не пропускать ни одну протестную акцию.
С обратной стороны активности не наблюдается вообще.
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(будет дополнено)
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Мы привыкли, что выходные в столице проходят бодро и с выдумкой. Ее в изобилии проявляют как протестующие, так и силовики, соревнуясь друг с другом. Стороны пробуют...
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