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На Гомельщине подорожал проезд в автобусах и троллейбусах
Источник материала: Onliner
Гомельский облисполком
Итак: до декабря 2019-го года талончик в Гомеле стоил 55 копеек.
До вчерашнего дня — 60 копеек.
Сегодня — 70 (при покупке у водителя троллейбуса, как практикуется в Гомеле, — 75). На экспрессных маршрутах — еще на 10 копеек дороже.
Тот, кто просчитал планы облисполкома либо имел доступ к инсайдерской информации и догадался заранее купить проездной, смог сэкономить. Например, месячный проездной на один вид транспорта стоил 27 рублей и подорожал на 3,5 рубля. Проездные, купленные по старой цене, действуют.
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Вот как цены на многоразовые проездные в Гомеле выглядят теперь.
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Гомельский облисполком увеличил фиксированные тарифы на перевозку пассажиров и клади автобусами и троллейбусами. Теперь поездка по городу стоит на 10 копеек...
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