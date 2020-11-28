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На Гомельщине подорожал проезд в автобусах и троллейбусах

28.11.2020 14:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Гомельский облисполком увеличил фиксированные тарифы на перевозку пассажиров и клади автобусами и троллейбусами. Теперь поездка по городу стоит на 10 копеек дороже. До этого проезд дорожал в декабре 2019-го — тогда к предыдущей цене прибавили 5 копеек. Возможно, что-то похожее скоро произойдет и в других городах.

Итак: до декабря 2019-го года талончик в Гомеле стоил 55 копеек.

До вчерашнего дня — 60 копеек.

Сегодня — 70 (при покупке у водителя троллейбуса, как практикуется в Гомеле, — 75). На экспрессных маршрутах — еще на 10 копеек дороже.

Тот, кто просчитал планы облисполкома либо имел доступ к инсайдерской информации и догадался заранее купить проездной, смог сэкономить. Например, месячный проездной на один вид транспорта стоил 27 рублей и подорожал на 3,5 рубля. Проездные, купленные по старой цене, действуют.

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Вот как цены на многоразовые проездные в Гомеле выглядят теперь.

На Гомельщине подорожал проезд в автобусах и троллейбусах

Подорожал проезд и в пригородном транспорте.

 
Теги: Гомель
 
 
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Гомельский облисполком увеличил фиксированные тарифы на перевозку пассажиров и клади автобусами и троллейбусами. Теперь поездка по городу стоит на 10 копеек...
 
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