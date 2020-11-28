Источник материала: UDF



Фото: sb.by

«Поездка Лукашенко в «красную зону» ковидного госпиталя стала слишком ярким ответом на вчерашний привет от Владимира Владимировича, переданного Лукашенко Лавровым.



«Картофельный гений» вернулся к своему привычному троллингу Старшего брата.



«Вы там соблюдаете режим безопасности, а я иду к больным.



Вы мне посылаете свои странные сигналы, а я не боюсь ничего- даже в красной зоне Хозяин положения».

Наконец, и у белорусов будет своя собственная вакцина, а не московская», - отмечает ТГ.

«Отсутствие страха и самоуверенность - так Лукашенко ответил на вчерашний визит российского министра. А значит снова будет все по кругу- многовекторность, западные партнеры, национальная карта, санитарные кордоны, контрабанда, отмывочные зоны. Лукашенко-это Лукашенко. И другим он не будет», - пишет «Незыгарь».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Незыгарь: «Лукашенко сегодня явно веселился» «Картофельный гений» вернулся к своему привычному троллингу Старшего брата.

Как говорит источник «Незыгаря», Лукашенко «явно веселился».Как писалнапомнило необходимости соблюдения обещаний, которые он далво время встречи в Сочи. В частности, речь шла о проведении конституционной реформы и объявлении досрочных президентских выборов.