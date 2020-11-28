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Незыгарь: «Лукашенко сегодня явно веселился»
Источник материала: UDF
Фото: sb.by
«Поездка Лукашенко в «красную зону» ковидного госпиталя стала слишком ярким ответом на вчерашний привет от Владимира Владимировича, переданного Лукашенко Лавровым.
«Картофельный гений» вернулся к своему привычному троллингу Старшего брата.
«Вы там соблюдаете режим безопасности, а я иду к больным.
Вы мне посылаете свои странные сигналы, а я не боюсь ничего- даже в красной зоне Хозяин положения».
Наконец, и у белорусов будет своя собственная вакцина, а не московская», - отмечает ТГ.
Как говорит источник «Незыгаря», Лукашенко «явно веселился».
«Отсутствие страха и самоуверенность - так Лукашенко ответил на вчерашний визит российского министра. А значит снова будет все по кругу- многовекторность, западные партнеры, национальная карта, санитарные кордоны, контрабанда, отмывочные зоны. Лукашенко-это Лукашенко. И другим он не будет», - пишет «Незыгарь».
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«Картофельный гений» вернулся к своему привычному троллингу Старшего брата.
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