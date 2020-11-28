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Белорусы увековечили революционные флаги городов и микрорайонов
Источник материала: Хартия'97
Белорусы увековечили революционные флаги городов и микрорайонов
Появился виртуальный музей, в котором более 300 экземпляров.
Инициатива @dzechat создала Музей флагов Беларуси. Все экспонаты можно посмотреть на сайте
Там находится более 300 флагов белорусских городов, деревень, районов, улиц и дворов.
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Появился виртуальный музей, в котором более 300 экземпляров.
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