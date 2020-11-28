Источник материала: Хартия'97

Футбольные и хоккейные болельщики «предали анафеме» провластных спортсменов 28.11.2020, 14:32

Фото: «Радыё Свабода»

Белорусские ультрас заклеймили предателей народа.

Когда под письмом белорусских спортсменов за новые честные выборы и против насилия со стороны силовиков собралось уже более 1100 подписей, провластные силы запустили альтернативную инициативу, пишет «Трибуна» .

24 ноября на свет появилось письмо атлетов, поддерживающих режим Лукашенко. Сообщается, что автором документа является главный редактор «Спортивной панорамы» Владимир Пехтерев.

В настоящий момент публично объявлено о почти двух десятках подписантов провластного письма. Но автографы собирают и кулуарно: говорят, что процесс полным ходом идет у хоккеистов, а в БГУФК для этого используют прямо-таки инновационную систему – студентам и сотрудникам предложили оставлять флаеры с подписями в специальную урну.

Запросы на подписание провластного письма пришли во многие футбольные клубы. Аналогичные послания получили и арбитры – отправителем выступил департамента судейства АБФФ.

Пока никакой публичной реакции на письма в клубы не последовало. Зато высказались фанаты многих белорусских команд – и они эту инициативу восприняли в штыки. Первым к футболистам своего клуба обратились ультрас минского «Динамо». В их глазах каждый подписант письма навсегда станет «предателем своего народа».

Следующими свое слово сказали фанаты «Немана». И они также были однозначны – любого представителя клуба, решившегося оставить подпись под провластным письмом, ультрас готовы предать забвению.

Далее к футболистам своей команды обратились болельщики брестского «Динамо». Они солидарны с минскими одноклубниками и вечными соперниками по «Западному дерби» – для подписантов письма не видят вариантов отмыться в глазах белорусских фанатов.

Поддержали коллег и фанаты «Ислочи». «Разделяем позицию наших друзей, ранее обратившихся к своим клубам, и от себя хотим добавить: личное дело каждого, какую позицию занимать, но, подписав это «письмо», вы соглашаетесь со всем беспределом, который творится в нашей стране. Добровольно принятый позор никогда не будет смыт ни с кого, поставившего подпись», – говорится в их обращении к футболистам, тренерскому штабу и обслуживающему персоналу «волков».

Не менее жестко высказались фанаты «Гомеля», по итогам сезона вернувшегося в элиту. «Тыя, хто падпіша гэты ліст, стануць здраднікам i памагатымі рэжыму ў вачах нашага руху, гомельскай футбольнай грамадскасці i ўсёй краіны. Нiякiя лісты i подпiсы iх не выратаваюць. Беражыце свой гонар i не бярыце ўдзел ў гульнях танных людзей з улады», – так выглядит их основной посыл к футболистам.

И это именно то, чего ожидаешь от фанатов, которые ночью встречают свою команду с выезда с фаерами и БЧБ-флагом!

Впрочем, высказались не только футбольные ультрас. Объединение фанатов хоккейного «Динамо» ByZone в связи «с распространением по спортивным клубам писем с сомнительным содержанием» обратилось к игрокам и сотрудникам клуба с недвусмысленным напоминанием.

«Подпись за оккупационный режим – клеймо на вашей репутации. Не важно: сделаете вы это под «плетью» или по собственному желанию. Важно, что таким образом вы разделяете то беззаконие, что творится в нашей стране; что вас устраивает добитая репутация клуба, и согласны, что весь спорт страны должен ходить под гнетом режима», – говорится в сообщении фанатов, перед началом сезона объявивших бойкот домашних матчей клуба.

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