Источник материала: Хартия'97

Свободные белорусы продолжают акцию «0 промилле» 28.11.2020, 13:59

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Общенациональную акцию поддержали рабочие предприятий и «партизаны» Вилейского района.

На одном пищевом предприятии Минской области не только сотрудники, но и руководство, поддержали данную акцию.

Партизаны Вилейского района также присоединились к акции и сообщают, что в воскресенье они непременно выходят, сообщает телеграм-канал НЕХТА .





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