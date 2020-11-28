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Свободные белорусы продолжают акцию «0 промилле»
Источник материала: Хартия'97
Свободные белорусы продолжают акцию «0 промилле»
Общенациональную акцию поддержали рабочие предприятий и «партизаны» Вилейского района.
На одном пищевом предприятии Минской области не только сотрудники, но и руководство, поддержали данную акцию.
Партизаны Вилейского района также присоединились к акции и сообщают, что в воскресенье они непременно выходят, сообщает телеграм-канал
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Общенациональную акцию поддержали рабочие предприятий и «партизаны» Вилейского района.
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