ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Заместитель государственного санитарного врача Минска рассказала, из-за чего отравились дети в 61-й школе

28.11.2020 14:47 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Следственный комитет и Минздрав 28 ноября озвучили причины массового отравления детей в 61-й школе Минска. Лабораторные исследования показали, что возбудителем стал стафилококк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заместитель государственного санитарного врача Минска рассказала, из-за чего отравились дети в 61-й школе

20 ноября ученики стали массово обращаться в медпункт с типичными симптомами пищевого отравления. Всего на тошноту, слабость и озноб пожаловались более 200 школьников, 18 были госпитализированы.

Читайте также:

«Выясняем причины». Артём Цуран о случае массового отравления детей в 61-й минской школе

Владимир Кухарев поручил до конца недели проверить состояние пищеблоков всех школ Минска

Все ученики 61-й школы Минска уже выписаны после отравления и готовы приступить к занятиям

Заместитель государственного санитарного врача Минска рассказала, из-за чего отравились дети в 61-й школе

Микроб обнаружился в куриных роллах «Цезарь» наподобие шаурмы. Носителями инфекции были работники пищеблока. Аналогичное блюдо есть в меню во всех школах района. Там также были взяты пробы, проводятся комплексные проверки. К расследованию сразу же подключился Следственный комитет.

Заместитель государственного санитарного врача Минска рассказала, из-за чего отравились дети в 61-й школе

Наталья Автухова, заместитель государственного санитарного врача Минска:
Условия, которые могли способствовать заражению, – это нарушение производственного контроля и требований санитарно-эпидемиологического законодательства на пищеблоке, а также вероятное нарушение требований к проведению гигиены рук и использованию СИЗов органов дыхания и рук персоналом пищеблока.

С 23 ноября по факту устранения нарушений работа пищеблока возобновлена. Приготовление пищи осуществляется новой временной бригадой поваров. В связи с этим, а также с целью контроля соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства на пищеблоке учреждения образования организовано ежедневное дежурство специалистов санитарной службы Первомайского района, а также специалистов Минского городского центра гигиены и эпидемиологии. Расследование ситуации продолжается.

Люди в материале: Наталья Автухова

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Следственный комитет и Минздрав 28 ноября озвучили причины массового отравления детей в 61-й школе Минска. Лабораторные исследования показали, что...
 
Новости дня
Новости разные
 
Наталье Кочановой вручили медаль «за укрепление демократии»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика