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Республиканские соревнования по хоккею среди любителей: играют команды Президента и Гродненской области
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На льду «Олимпик Арены» в рамках Республиканского соревнования по хоккею среди любителей скрестили клюшки игроки команд Президента Беларуси и Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Счет после первого периода – 4:0. Ведет дружина главы государства. Результат этой игры одинаково важен для обеих команд, ведь у каждой в копилке пока по одной победе, а значит, равный счет в итоговой таблице.
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Республиканские соревнования по хоккею среди любителей: играют команды Президента и Гродненской области
Новости Беларуси. На льду «Олимпик Арены» в рамках Республиканского соревнования по хоккею среди любителей скрестили клюшки игроки команд Президента Беларуси и...
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