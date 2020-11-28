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Наталье Кочановой вручили медаль «за укрепление демократии»

28.11.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Главу Совета Республики и помощницу Лукашенко по Минску Наталью Кочанову наградили медалью «За укрепление парламентского сотрудничества». Такая информация появилась на официальном сайте Совета Республики.

Сообщается, что решение о награде принял Совет Межпарламентской ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств.

Награду Наталья Кочанова получила «за особый вклад в развитие парламентаризма, укрепление демократии, обеспечение прав и свобод граждан в государствах — участниках Содружества Независимых Государств».

Медаль была учреждена в 2013 году и изготовлена из серебра с позолотой.

 
Теги: Минск
 
 
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Решение принял Совет Межпарламентской ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств.
 
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