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Ансамбль «Репа» и вышиванка с поясом. Feduk исполнил «Русский народный трэп» на «Вечернем Урганте»

28.11.2020 14:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Исполнители Feduk и Cream Soda вместе с ансамблем «Репа» выступили на шоу «Вечерний Ургант». Если не представляете, как артисты, которых прославили песни «Розовое вино» и кавер на «Плачу на техно» соответственно выглядят в стиле «русского народного трэпа», — нужно смотреть видео.

Feduk и Cream Soda презентовали в эфире вечернего шоу трек «Русский народный трэп», который вошел в новый альбом Федора Инсарова «Йай». Всю музыку для альбома написала команда «Крем Соды».

Концерт Feduk

Где: Prime Hall
Когда: 22 апреля 2021, 19.00
Сколько: 50-85 рублей

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Исполнители Feduk и Cream Soda вместе с ансамблем «Репа» выступили на шоу «Вечерний Ургант». Если не представляете, как артисты, которых прославили песни «Розовое вино» и...
 
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