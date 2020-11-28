Ансамбль «Репа» и вышиванка с поясом. Feduk исполнил «Русский народный трэп» на «Вечернем Урганте»

Источник материала: Tut.by

Исполнители Feduk и Cream Soda вместе с ансамблем «Репа» выступили на шоу «Вечерний Ургант». Если не представляете, как артисты, которых прославили песни «Розовое вино» и кавер на «Плачу на техно» соответственно выглядят в стиле «русского народного трэпа», — нужно смотреть видео.

Feduk и Cream Soda презентовали в эфире вечернего шоу трек «Русский народный трэп», который вошел в новый альбом Федора Инсарова «Йай». Всю музыку для альбома написала команда «Крем Соды».