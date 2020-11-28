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Лагрейд сенсационно выиграл первую биатлонную гонку сезона, Смольский - в топ-20

28.11.2020 14:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд сенсационно выиграл индивидуальную гонку, с которой начался Кубок мира в Контиолахти.


Reuters

Лагрейд (0+0+0+0) не допустил ни одного промаха и на 19 секунд опередил товарища по команде Йоханнеса Бё (1+0+0+0). Третьим стал немец Эрик Лессер (0+0+1+0).

Лучшим из белорусов сегодня стал Антон Смольский (1+0+2+0), который финишировал на 19-м месте. Сергей Бочарников (1+1+0+1) стал 24-м, Никита Лобастов (0+1+1+0) — 59-м, Роман Елетнов (1+3+1+3) — 88-м, Максим Воробей (1+2+0+4) — 90-м.

При этом лидеры нашей команды показали быстрый ход на лыжне. Антон Смольский стал по скорости пятым, Сергей Бочарников — 16-м.

 
 
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Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд сенсационно выиграл индивидуальную гонку, с которой начался Кубок мира в Контиолахти.
 
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