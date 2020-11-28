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Совсем черный Sportage: кроссовер Kia обзавелся спецсерией Black Edition
Источник материала: Tut.by
Компания Kia объявила о выводе на европейский рынок новой специальной версии «паркетника» Sportage Black Edition, которая отличается темным декором.
В черной глянцевой отделке у Sportage Black Edition выполнены сетка и обрамление решетки радиатора, подложки, основные и противотуманные фары, передняя и задняя панели нижней защиты, рейлинги на крыше, металлические элементы в передней части и на порогах дверей — в общем, хрома во внешней отделке практически не осталось.
Завершают образ зачерненные фирменные эмблемы и 17-дюймовые литые диски в черном цвете. Кроссоверы специальной серии будут предлагаться в семи вариантах цвета кузова, которые лучшим образом сочетаются с темными элементами (перламутрово-черный, белый, красный, серебряный, синий, белый и темно-серый).
Что касается интерьера, то, как отметили в Kia, покупателям машин «черной» серии будут предложены варианты отделки из ткани, натуральной кожи или из искусственной кожи вместе с тканью. В «базе» у Sportage Black Edition есть водительское сиденье с электроприводом поясничной поддержки, внутрисалонное зеркало с автоматическим затемнением, датчики парковки и двухзонный климат-контроль.
Производство Sportage Black Edition уже началось на заводе Kia в словацкой Жилине. Продажи в Европе стартуют в декабре. Решение о запуске спецверсии на рынке ТС пока не принято.
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Компания Kia объявила о выводе на европейский рынок новой специальной версии «паркетника» Sportage Black Edition, которая отличается темным декором.
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