Совсем черный Sportage: кроссовер Kia обзавелся спецсерией Black Edition

Источник материала: Tut.by

Компания Kia объявила о выводе на европейский рынок новой специальной версии «паркетника» Sportage Black Edition, которая отличается темным декором.





В черной глянцевой отделке у Sportage Black Edition выполнены сетка и обрамление решетки радиатора, подложки, основные и противотуманные фары, передняя и задняя панели нижней защиты, рейлинги на крыше, металлические элементы в передней части и на порогах дверей — в общем, хрома во внешней отделке практически не осталось.





Завершают образ зачерненные фирменные эмблемы и 17-дюймовые литые диски в черном цвете. Кроссоверы специальной серии будут предлагаться в семи вариантах цвета кузова, которые лучшим образом сочетаются с темными элементами (перламутрово-черный, белый, красный, серебряный, синий, белый и темно-серый).





Что касается интерьера, то, как отметили в Kia, покупателям машин «черной» серии будут предложены варианты отделки из ткани, натуральной кожи или из искусственной кожи вместе с тканью. В «базе» у Sportage Black Edition есть водительское сиденье с электроприводом поясничной поддержки, внутрисалонное зеркало с автоматическим затемнением, датчики парковки и двухзонный климат-контроль.





Производство Sportage Black Edition уже началось на заводе Kia в словацкой Жилине. Продажи в Европе стартуют в декабре. Решение о запуске спецверсии на рынке ТС пока не принято.