ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Совсем черный Sportage: кроссовер Kia обзавелся спецсерией Black Edition

28.11.2020 14:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Компания Kia объявила о выводе на европейский рынок новой специальной версии «паркетника» Sportage Black Edition, которая отличается темным декором.


В черной глянцевой отделке у Sportage Black Edition выполнены сетка и обрамление решетки радиатора, подложки, основные и противотуманные фары, передняя и задняя панели нижней защиты, рейлинги на крыше, металлические элементы в передней части и на порогах дверей — в общем, хрома во внешней отделке практически не осталось.


Завершают образ зачерненные фирменные эмблемы и 17-дюймовые литые диски в черном цвете. Кроссоверы специальной серии будут предлагаться в семи вариантах цвета кузова, которые лучшим образом сочетаются с темными элементами (перламутрово-черный, белый, красный, серебряный, синий, белый и темно-серый).


Что касается интерьера, то, как отметили в Kia, покупателям машин «черной» серии будут предложены варианты отделки из ткани, натуральной кожи или из искусственной кожи вместе с тканью. В «базе» у Sportage Black Edition есть водительское сиденье с электроприводом поясничной поддержки, внутрисалонное зеркало с автоматическим затемнением, датчики парковки и двухзонный климат-контроль.


Производство Sportage Black Edition уже началось на заводе Kia в словацкой Жилине. Продажи в Европе стартуют в декабре. Решение о запуске спецверсии на рынке ТС пока не принято.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Kia объявила о выводе на европейский рынок новой специальной версии «паркетника» Sportage Black Edition, которая отличается темным декором.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Жлобине начинают задерживать активистов забастовки на БМЗ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика