Минчане-очередники подали 600 заявлений на 185 квартир в Смолевичах

"600 заявлений на 185 квартир в Смолевичах. Такое количество подано от минчан-очередников за две недели", - говорится в сообщении на канале.





пишет interfax.by Прием заявлений стартовал 16 ноября и продлится до 15 декабря,interfax.by





"Готовим еще 3 дома для распределения, уже получены все документы, скоро появится информация об этом предложении. В общей сложности в этом и следующем году в Смолевичах будет начато возведение 11 домов", - прокомментировал первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок.





"Будущей весной приступим к строительству детского сада в новом микрорайоне города-спутника. Предполагаем, что этот объект вырастет за год. Также в следующем году намечено сдать школу, которую возводит неподалеку Минская область. Таким образом, у новоселов будет помимо жилья и необходимая социальная инфраструктура", - подчеркнул он.



