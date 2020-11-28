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Минчане-очередники подали 600 заявлений на 185 квартир в Смолевичах

28.11.2020 14:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минчане, стоящие в очереди на жилье, проявляют значительный интерес к строительству в Смолевичах, свидетельствуют данные, опубликованные официальным Telegram-каналом Мингорисполкома.

"600 заявлений на 185 квартир в Смолевичах. Такое количество подано от минчан-очередников за две недели", - говорится в сообщении на канале.

Прием заявлений стартовал 16 ноября и продлится до 15 декабря, пишет interfax.by

"Готовим еще 3 дома для распределения, уже получены все документы, скоро появится информация об этом предложении. В общей сложности в этом и следующем году в Смолевичах будет начато возведение 11 домов", - прокомментировал первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок.

"Будущей весной приступим к строительству детского сада в новом микрорайоне города-спутника. Предполагаем, что этот объект вырастет за год. Также в следующем году намечено сдать школу, которую возводит неподалеку Минская область. Таким образом, у новоселов будет помимо жилья и необходимая социальная инфраструктура", - подчеркнул он.
 
 
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Минчане, стоящие в очереди на жилье, проявляют значительный интерес к строительству в Смолевичах, свидетельствуют данные, опубликованные официальным Telegram-каналом...
 
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