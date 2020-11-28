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Мэр Буэнос-Айреса ответит в суде за жестокость полиции на прощании с Марадоной

28.11.2020 14:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мэр Буэнос-Айреса Орасио Родригеса Ларрета и вице-мэр Диего Сантилья ответят в суде за действия полиции на прощании с футболистом Диего Марадоной. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Clarin.


Фото: Диего Марадона – беспорядки во время прощания с легендарным футболистом в Буэнос-Айресе, Getty Images


По информации издания, в суд на Ларетту и Сантилью подал департамент по правам человека Министерства юстиции Аргентины. Авторы иска считают, что полицейские проявили недопустимую жестокость по отношению к гражданам, желающим попрощаться с футболистом.

Для прощания с Марадоной на улицы аргентинской столицы вышли тысячи людей. Правоохранительные органы применяли слезоточивый газ и водометы, чтобы толпа не прорвалась в зал президентского дворца, где находился гроб с телом игрока.

Ранее 28 ноября появились подробности телефонного разговора врача футболиста и диспетчера скорой помощи. Леопольдо Луке рассказал, что у Марадоны остановилось сердце и дыхание.

Также сообщалось, что было установлено время, через которое скорая помощь прибыла к Марадоне после вызова. Врачи приехали через 11 минут, а не через полчаса, как заявлял адвокат футболиста Матиас Морла.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью.

Диего Марадона известен выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Он считается одним из величайших игроков в истории футбола.
 
 
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Мэр Буэнос-Айреса Орасио Родригеса Ларрета и вице-мэр Диего Сантилья ответят в суде за действия полиции на прощании с футболистом Диего Марадоной. Об...
 
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