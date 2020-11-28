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Фотофакт. Акция солидарности с задержанной КГБ студенткой БГУ Татьяной Екельчик
Источник материала: Навiны
Вчера, 27 ноября, дома у студентки мехмата БГУ Татьяны Екельчик сотрудники КГБ провели обыск. «Забрали ноутбук, телефон и увезли на допрос», — сообщали правозащитники. Прошел также обыск в квартире родственников студентки.
Фото читателя телеканала «Белсат».
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Вчера, 27 ноября, дома у студентки мехмата БГУ Татьяны Екельчик сотрудники КГБ провели обыск. «Забрали ноутбук, телефон и увезли на допрос», — сообщали...
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