Что люди читают в общественном транспорте? Эти названия книг вас рассмешат

Источник материала: СТВ

Общественный транспорт – это отличная штука. Можно относительно быстро добраться из одного места в другое, расслабиться, погрузиться в свои мысли. А про убаюкивающий звук поездов и электричек даже говорить не приходится.

Впрочем, многие люди не любят просто сидеть и о чём-то думать, они предпочитают разгадывать кроссворды, решать судоку, говорить по телефону, сёрфить в интернете и так далее. Но одним из самых увлекательных занятий являются книги. А если у книги необычное название, то она может заинтересовать и других пассажиров.

«Как оставаться в здравом уме»,



Фото: instagram.com/subwaycreatures

«Люди, которым я хочу надавать по шее»,



Фото: instagram.com/subwaycreatures

«Никто не понимает тебя и что с этим делать»,



Фото: instagram.com/subwaycreatures

«Как начать высыпаться»,



Фото: instagram.com/subwaycreatures

«Пожалуйста, убейте меня»,



Фото: instagram.com/subwaycreatures

«Пошло оно всё»,



Фото: instagram.com/subwaycreatures

«Выйду ли я замуж?»



Фото: instagram.com/subwaycreatures

Фото: instagram.com/natalie_yeremin

Фото : instagram.com/anastesiy_sergeevna