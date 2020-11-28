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Что люди читают в общественном транспорте? Эти названия книг вас рассмешат

28.11.2020 15:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Общественный транспорт – это отличная штука. Можно относительно быстро добраться из одного места в другое, расслабиться, погрузиться в свои мысли. А про убаюкивающий звук поездов и электричек даже говорить не приходится.

Впрочем, многие люди не любят просто сидеть и о чём-то думать, они предпочитают разгадывать кроссворды, решать судоку, говорить по телефону, сёрфить в интернете и так далее. Но одним из самых увлекательных занятий являются книги. А если у книги необычное название, то она может заинтересовать и других пассажиров.

«Как оставаться в здравом уме»,

Что люди читают в общественном транспорте? Эти названия книг вас рассмешат
Фото: instagram.com/subwaycreatures

«Люди, которым я хочу надавать по шее»,

Что люди читают в общественном транспорте? Эти названия книг вас рассмешат
Фото: instagram.com/subwaycreatures

«Никто не понимает тебя и что с этим делать»,

Что люди читают в общественном транспорте? Эти названия книг вас рассмешат
Фото: instagram.com/subwaycreatures

«Как начать высыпаться»,

Что люди читают в общественном транспорте? Эти названия книг вас рассмешат
Фото: instagram.com/subwaycreatures

«Пожалуйста, убейте меня»,

Что люди читают в общественном транспорте? Эти названия книг вас рассмешат
Фото: instagram.com/subwaycreatures

«Пошло оно всё»,

Что люди читают в общественном транспорте? Эти названия книг вас рассмешат
Фото: instagram.com/subwaycreatures

«Выйду ли я замуж?»

Что люди читают в общественном транспорте? Эти названия книг вас рассмешат
Фото: instagram.com/subwaycreatures

Что люди читают в общественном транспорте? Эти названия книг вас рассмешатФото: instagram.com/natalie_yeremin

Что люди читают в общественном транспорте? Эти названия книг вас рассмешатФото: instagram.com/anastesiy_sergeevna

Кстати, ранее мы показывали, что ещё интересного можно увидеть в общественном транспорте. Люди не только ездят в забавных костюмах, но и бреют ноги (здесь подробности).

Люди в материале: нет

 
 
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Общественный транспорт – это отличная штука. Можно относительно быстро добраться из одного места в другое, расслабиться, погрузиться в свои мысли. А про...
 
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